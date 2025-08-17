Uno Santa Fe | Unión | Unión

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

Integrantes del plantel profesional de Unión se acercaron al Hospital de Niños Orlando Alassia para compartir momentos imborrables con los pequeños

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2025 · 17:13hs
VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

En un gesto emotivo y que seguramente ellos no se olvidarán jamás, el normal desarrollo de las actividades en el Hospital de Niños Orlando Alassia se vio alterada por la visita de jugadores del plantel profesional de Unión.

En el Día de las Infancias, fue un mimo inmenso que entregaron Mauricio Martínez, Cristian Tarragona, Lucas Gamba, entre otros, quienes regalaron camisetas, firmaron autógrafos y le sacaron muchas sonrisas a los pequeños luchadores.

LEER MÁS: Mirá el posteo especial de Unión por el Día de las Infancias

Cada uno de los niños y niñas que vivieron esos minutos con los integrantes del plantel que orienta Leonardo Madelón, guardarán imágenes imborrables para la posteridad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/clubaunion/status/1957158984936460604&partner=&hide_thread=false

Unión Hospital de Niños Orlando Alassia
Noticias relacionadas
el particular posteo de union para celebrar la goleada contra instituto

El particular posteo de Unión para celebrar la goleada contra Instituto

estigarribia y su felicidad por volver a marcar con union: el trabajo siempre paga

Estigarribia y su felicidad por volver a marcar con Unión: "El trabajo siempre paga"

fragapane: nosotros fuimos efectivos y eso es importante

Fragapane: "Nosotros fuimos efectivos y eso es importante"

madelon: volvimos a ser el union, corto, explosivo, compacto y sin misterios

Madelón: "Volvimos a ser el Unión, corto, explosivo, compacto y sin misterios"

Lo último

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Último Momento
Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Ovación
Lago: Siento una vergüenza enorme por la situación del club

Lago: "Siento una vergüenza enorme por la situación del club"

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Policiales
Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"