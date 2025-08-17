VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

Integrantes del plantel profesional de Unión se acercaron al Hospital de Niños Orlando Alassia para compartir momentos imborrables con los pequeños

En un gesto emotivo y que seguramente ellos no se olvidarán jamás, el normal desarrollo de las actividades en el Hospital de Niños Orlando Alassia se vio alterada por la visita de jugadores del plantel profesional de Unión .

En el Día de las Infancias, fue un mimo inmenso que entregaron Mauricio Martínez, Cristian Tarragona, Lucas Gamba, entre otros, quienes regalaron camisetas, firmaron autógrafos y le sacaron muchas sonrisas a los pequeños luchadores.

Cada uno de los niños y niñas que vivieron esos minutos con los integrantes del plantel que orienta Leonardo Madelón, guardarán imágenes imborrables para la posteridad.