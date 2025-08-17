Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Banfield perdía como local 2-0 pero en un segundo tiempo arrollador lo dio vuelta para ganar 3-2 un partido importante en su lucha por escapar del descenso

Banfield le ganó a Estudiantes por 3-2 en el partido de la fecha y sumó tres puntos vitales para escaparse de la zona del descenso.

El Taladro inició perdiendo el encuentro de la fecha 5 del Torneo Clausura en el Florencio Sola ya que el Pincha fue contundente en la primera parte y en dos ataques, anotó dos golazos con sus laterales Santiago Arzamendia y Román Gómez como autores.

Sin embargo, el León tuvo problemas toda la tarde con los centros y de esa manera llegó la remontada en el complemento: primero Rodrigo Auzmendi descontó al conectar una pelota que taqueó Mauro Méndez.

Instantes después de que Eduardo Domínguez apueste por la línea de cinco con el ingreso de Ramiro Funes Mori, llegó el empate de Lautaro Ríos desde un córner y en la siguiente jugada Martín Río puso cifras definitivas. El equipo de Pedro Troglio convirtió tres goles en nueve minutos.

El resumen del notable triunfo del Taladro