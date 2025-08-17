Uno Santa Fe | Ovación | Banfield

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Banfield perdía como local 2-0 pero en un segundo tiempo arrollador lo dio vuelta para ganar 3-2 un partido importante en su lucha por escapar del descenso

17 de agosto 2025 · 18:52hs
Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Banfield le ganó a Estudiantes por 3-2 en el partido de la fecha y sumó tres puntos vitales para escaparse de la zona del descenso.

El Taladro inició perdiendo el encuentro de la fecha 5 del Torneo Clausura en el Florencio Sola ya que el Pincha fue contundente en la primera parte y en dos ataques, anotó dos golazos con sus laterales Santiago Arzamendia y Román Gómez como autores.

LEER MÁS: Newell's empató con Defensa y Justicia en la antesala del Clásico

Sin embargo, el León tuvo problemas toda la tarde con los centros y de esa manera llegó la remontada en el complemento: primero Rodrigo Auzmendi descontó al conectar una pelota que taqueó Mauro Méndez.

Instantes después de que Eduardo Domínguez apueste por la línea de cinco con el ingreso de Ramiro Funes Mori, llegó el empate de Lautaro Ríos desde un córner y en la siguiente jugada Martín Río puso cifras definitivas. El equipo de Pedro Troglio convirtió tres goles en nueve minutos.

El resumen del notable triunfo del Taladro

Embed - ¡DE 0-2 A 3-2! TRIUNFAZO de BANFIELD ante ESTUDIANTES | #Banfield 3-2 #Estudiantes | Resumen

Banfield Estudiantes
Noticias relacionadas
barracas central empato en santiago y es puntero en la zona a

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

lejos de la formula 1, asi son las vacaciones de franco colapinto

Lejos de la Fórmula 1, así son las vacaciones de Franco Colapinto

gimnasia de jujuy vencio a chaco for ever y no le pierde pisada al lider

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

tc2000: matias rossi se llevo la victoria en general roca

TC2000: Matías Rossi se llevó la victoria en General Roca

Lo último

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Último Momento
Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Ovación
Lago: Siento una vergüenza enorme por la situación del club

Lago: "Siento una vergüenza enorme por la situación del club"

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Policiales
Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"