Ignacio Lago hizo un mea culpa por el presente de Colón

El mediocampista de Colón, Ignacio Lago, se mostró muy autocrítico por el pobre presente del equipo. "Todos podemos dar un poco más", aseveró

Ignacio Lago fue otro protagonista de Colón que dejó sus sensaciones después de una nueva derrota del equipo en el certamen de Primera Nacional, que complica el futuro de cara al descenso en la zona B.

En diálogo con El Ascenso x3 admitió que "en este momento haciendo una autocrítica muy grande en el vestuario, hay más que nada, hacer una autocrítica personal cada uno, todos podemos dar un poco más, es la forma de revertir esta situación, la estamos pasando mal, somos los que entramos a la cancha y debemos revertir esta situación".

Más adelante apuntó que "un factor importante es lo anímico, lo actitudinal, los resultados no nos ayudaron, la forma en la que se transitó el año es difícil mantenerse anímicamente alto, desde lo futbolístico puede dar más el equipo, desde el juego, cada uno, yo se que puedo dar mucho más".

En relación a la caída contra San Telmo, soslayó que "estábamos bien hasta el gol, el planteo y la idea de juego que queríamos, hacer un partido largo, ellos intentaban, lo íbamos a esperar, en una pelota parada todo se derrumbó y empezaron los cambios de jugadores, de esquemas, nombres, costó un poco más".

Lago se mostró fue afligido por un momento duro para Colón, por lo que disparó: "Lo único que me sale es pedirle perdón a la gente, siento una vergüenza enorme por la situación del club, somos los protagonistas, hay mucha gente, médicos, kinesiólogos que son hinchas, dejan la vida por el club y la gente que está detrás, nuestras familias, es pedirle perdón porque siento vergüenza de este momento".