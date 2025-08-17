Uno Santa Fe | Colón | Colón

Ignacio Lago hizo un mea culpa por el presente de Colón

El mediocampista de Colón, Ignacio Lago, se mostró muy autocrítico por el pobre presente del equipo. "Todos podemos dar un poco más", aseveró

Ovación

Por Ovación

17 de agosto 2025 · 16:58hs
Ignacio Lago hizo un mea culpa por el presente de Colón

Ignacio Lago fue otro protagonista de Colón que dejó sus sensaciones después de una nueva derrota del equipo en el certamen de Primera Nacional, que complica el futuro de cara al descenso en la zona B.

En diálogo con El Ascenso x3 admitió que "en este momento haciendo una autocrítica muy grande en el vestuario, hay más que nada, hacer una autocrítica personal cada uno, todos podemos dar un poco más, es la forma de revertir esta situación, la estamos pasando mal, somos los que entramos a la cancha y debemos revertir esta situación".

Más adelante apuntó que "un factor importante es lo anímico, lo actitudinal, los resultados no nos ayudaron, la forma en la que se transitó el año es difícil mantenerse anímicamente alto, desde lo futbolístico puede dar más el equipo, desde el juego, cada uno, yo se que puedo dar mucho más".

LEER MÁS: Colón llega al final con un acotado margen por lo conseguido con Pereyra

En relación a la caída contra San Telmo, soslayó que "estábamos bien hasta el gol, el planteo y la idea de juego que queríamos, hacer un partido largo, ellos intentaban, lo íbamos a esperar, en una pelota parada todo se derrumbó y empezaron los cambios de jugadores, de esquemas, nombres, costó un poco más".

Lago se mostró fue afligido por un momento duro para Colón, por lo que disparó: "Lo único que me sale es pedirle perdón a la gente, siento una vergüenza enorme por la situación del club, somos los protagonistas, hay mucha gente, médicos, kinesiólogos que son hinchas, dejan la vida por el club y la gente que está detrás, nuestras familias, es pedirle perdón porque siento vergüenza de este momento".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ElAscensox3/status/1956867583086387453?t=FIuO_Bt2QOkrHkz5UuaFDw&s=08&partner=&hide_thread=false

Colón lago Primera Nacional
Noticias relacionadas
zona b: lo que le queda a colon y sus rivales en la lucha por mantener la categoria

Zona B: lo que le queda a Colón y sus rivales en la lucha por mantener la categoría

colon entre bajas, lesiones y dudas: se viene otro partido clave ante chacarita

Colón entre bajas, lesiones y dudas: se viene otro partido clave ante Chacarita

minella en la cuerda floja: colon se hunde y crece la incertidumbre

Minella en la cuerda floja: Colón se hunde y crece la incertidumbre

San Telmo le ganó a Colón los cuatro partidos que jugaron entre 2024 y 2025.

La insólita racha negativa de Colón enfrentando a San Telmo

Lo último

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Último Momento
Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Fin del financiamiento nacional para residencias médicas: Santa Fe planifica un sistema propio desde 2026

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Con una lista joven, La Libertad Avanza presentó sus candidatos a diputados nacionales por Santa Fe

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Julián Álvarez marcó de tiro libre, pero Atlético de Madrid cayó ante Espanyol

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Banfield tuvo una notable reacción y amargó a Estudiantes

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Ovación
Lago: Siento una vergüenza enorme por la situación del club

Lago: "Siento una vergüenza enorme por la situación del club"

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

VIDEO: los jugadores de Unión visitaron el Hospital de Niños

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

Gimnasia de Jujuy venció a Chaco For Ever y no le pierde pisada al líder

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Policiales
Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"