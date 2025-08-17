Hallaron a una mujer muerta en su vivienda del macrocentro santafesino  

El cuerpo, en avanzado estado de putrefacción, habría permanecido varios meses sin ser descubierto. La víctima tenía 43 años y vivía sola

La tranquilidad del macrocentro de Santa Fe se vio alterada este viernes por la tarde tras el hallazgo de una mujer muerta en el interior de una vivienda ubicada en Hipólito Yrigoyen al 3100 . El cuerpo, que se encontraba en un avanzado estado de putrefacción , habría permanecido varios meses sin ser descubierto.

La víctima, de 43 años , vivía sola y padecía una discapacidad . El hecho salió a la luz cuando una sobrina, que no tenía noticias de ella desde diciembre del año pasado, decidió acercarse al domicilio. Al notar la puerta cerrada desde adentro y no obtener respuesta, dio aviso al 911 .

Efectivos de la Brigada Motorizada llegaron al inmueble y, con autorización de la familiar, ingresaron. En el interior encontraron el cadáver en estado de descomposición. De inmediato, se preservó la escena hasta la llegada de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Sin signos de violencia

El médico policial revisó el cuerpo y constató el deterioro producto del paso del tiempo, pero no halló signos de violencia ni en el cadáver ni en la vivienda. No obstante, recomendó realizar una necropsia para establecer la causa del deceso.

Investigación

Los especialistas de la PDI realizaron las pericias criminalísticas de rigor y no detectaron rastros que indiquen la intervención de terceros. La novedad fue comunicada a las jefaturas policiales y al fiscal de la Oficina de Delitos Sexuales y Muertes Violentas de Mujeres, Matías Broggi, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para su examen médico-legal.

La necropsia será clave para determinar la causa real del fallecimiento de la mujer.

