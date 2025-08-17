Uno Santa Fe | Policiales | mujer

Hallaron a una mujer muerta en su vivienda del macrocentro santafesino

El cuerpo, en avanzado estado de putrefacción, habría permanecido varios meses sin ser descubierto. La víctima tenía 43 años y vivía sola

Juan Trento

Por Juan Trento

17 de agosto 2025 · 11:14hs
Hallaron a una mujer muerta en su vivienda del macrocentro santafesino  

gentileza

Hallaron a una mujer muerta en su vivienda del macrocentro santafesino

 

La tranquilidad del macrocentro de Santa Fe se vio alterada este viernes por la tarde tras el hallazgo de una mujer muerta en el interior de una vivienda ubicada en Hipólito Yrigoyen al 3100. El cuerpo, que se encontraba en un avanzado estado de putrefacción, habría permanecido varios meses sin ser descubierto.

Embed

La víctima, de 43 años, vivía sola y padecía una discapacidad. El hecho salió a la luz cuando una sobrina, que no tenía noticias de ella desde diciembre del año pasado, decidió acercarse al domicilio. Al notar la puerta cerrada desde adentro y no obtener respuesta, dio aviso al 911.

Efectivos de la Brigada Motorizada llegaron al inmueble y, con autorización de la familiar, ingresaron. En el interior encontraron el cadáver en estado de descomposición. De inmediato, se preservó la escena hasta la llegada de los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Sin signos de violencia

El médico policial revisó el cuerpo y constató el deterioro producto del paso del tiempo, pero no halló signos de violencia ni en el cadáver ni en la vivienda. No obstante, recomendó realizar una necropsia para establecer la causa del deceso.

Investigación

Los especialistas de la PDI realizaron las pericias criminalísticas de rigor y no detectaron rastros que indiquen la intervención de terceros. La novedad fue comunicada a las jefaturas policiales y al fiscal de la Oficina de Delitos Sexuales y Muertes Violentas de Mujeres, Matías Broggi, quien ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para su examen médico-legal.

La necropsia será clave para determinar la causa real del fallecimiento de la mujer.

• LEER MÁS: Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

mujer muerta vivienda macrocentro
Noticias relacionadas
Hallazgo estremecedor. un cadáver calcinado en una cava, atado de pies y manos, entre Recreo y Monte Vera

Macabro hallazgo: encontraron un cadáver calcinado y maniatado en una cava entre Recreo y Monte Vera

Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Cayó toda la banda acusada de robar ganado en Vera: el hijo del puestero, un policía y dos mujeres cómplices

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Cayó en barrio Centenario un prófugo buscado por tentativa de homicidio desde hace 9 años

Personal policial y Bomberos trabajan en el lugar donde una mujer fue atropellada por un tren. 

Una mujer intentó sacar a su perro de las vías y murió atropellada por un tren

Lo último

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

El "perejil" del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Último Momento
Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

Marc Márquez ganó en Austria y continúa su dominio en el Mundial de MotoGP

El perejil del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

El "perejil" del caso Dalmasso quedó detenido por matar a un hombre en un partido de fútbol

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

Unión no se conforma: de la permanencia al sueño de protagonismo

El Papa espera el éxito de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

El Papa espera el "éxito" de las negociaciones de paz tras la cumbre entre Trump y Putin

Ovación
Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Unión le ganó el clásico a Colón y se coronó campeón del Narela Gómez

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Las Panteritas se quedaron con el séptimo lugar en el Mundial U21

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Se disputó el cuarto capítulo del Torneo Oficial de damas

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Los Pumitas Seven clasificaron invictos en Asunción del Paraguay

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Gimnasia (J) no le quiere perder pisada al líder Gimnasia (M)

Policiales
Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Santa Rosa de Lima: persecución policial terminó con el arresto de dos hombres armados en moto

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Un kiosco de barrio Constituyentes sufrió su cuarto robo en 12 días pero lo insólito es que le dejaron un souvenir

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Una madre denunció a su hijo de 12 años por robos y lesiones a otro menor

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Inseguridad: un adolescente terminó herido al resistir el robo de la bicicleta de una amiga

Escenario
Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan Celebrando Cha Cha Cha en HUB

Alfredo Casero y Fabio Alberti presentan "Celebrando Cha Cha Cha" en HUB

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: Él no está en condiciones mentales

Los Palmeras: Marcos Camino, duro contra Cacho Deicas: "Él no está en condiciones mentales"

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

¡Ya está el lineup de cada jornada de Harlem Festival 2025!

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando Un día para Valentina y todos sus éxitos

La Casa Invita: Vale Acevedo regresa a Santa Fe presentando "Un día para Valentina" y todos sus éxitos

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: Dinosaurios y Dragones, misión jurásica

Llega a Santa Fe una aventura prehistórica y fantástica: "Dinosaurios y Dragones, misión jurásica"