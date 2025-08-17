Uno Santa Fe | Ovación | Barracas Central

Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Barracas Central igualó 1-1 en Santiago del Estero ante Central Córdoba y con la derrota de Estudiantes pasó a quedar puntero en la zona A

17 de agosto 2025 · 18:34hs
Barracas Central empató en Santiago y es puntero en la zona A

Central Córdoba de Santiago del Estero y Barracas Central repartieron puntos en el Estadio Madre de Ciudades por la quinta fecha de la Zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Javier Ruiz había abierto el marcador para el Guapo, que quedó como líder, pero el Ferroviario llegó a la igualdad a través de Lucas Abascia y se metió en puestos de clasificación a días de la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana ante Lanús.

Central Córdoba tuvo chances para quedarse con los tres puntos pero no fue preciso en el área rival. Además el guapo único líder de esta Zona A también contó con un par de ocasiones claras para llevarse el triunfo de Santiago del Estero.

En definitiva el empate fue el resultado más justo para un partido entretenido que se disputó ante un muy buen marco de público en el estadio Único Madre de Ciudades.

Barracas Central Central Córdoba Estudiantes
