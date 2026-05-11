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Robaron un estudio jurídico del barrio Sur: se llevaron computadoras, documentación y dinero en efectivo

Delincuentes ingresaron por una puerta que da a un patio interno y revolvieron por completo las oficinas ubicadas sobre Monseñor Zaspe al 2.900

11 de mayo 2026 · 13:11hs
Robaron un estudio jurídico del barrio Sur: se llevaron computadoras, documentación y dinero en efectivo

Un estudio jurídico del barrio Sur de la ciudad de Santa Fe amaneció este lunes con sus oficinas completamente revueltas tras ser víctima de un robo que habría ocurrido durante el fin de semana. El inmueble, ubicado sobre Monseñor Zaspe al 2.900, fue ingresado por delincuentes que escaparon con computadoras, documentación laboral y dinero en efectivo.

El hallazgo

El episodio quedó al descubierto pasadas las 8, cuando una de las abogadas que trabaja en el lugar llegó para iniciar la jornada laboral y encontró las instalaciones completamente revueltas. De inmediato, a través de llamados al 911 realizados tanto por las víctimas como por vecinos del lugar, arribaron al sitio oficiales y suboficiales de Orden Público y de Cuerpos de la Policía capitalina, quienes preservaron la escena y constataron el robo.

Cómo ingresaron

Según los primeros indicios relevados, los delincuentes forzaron una puerta que comunica con un patio interno del inmueble, que presentaba evidentes signos de haber sido violentada. Dado que la última actividad registrada en el estudio había sido durante la tarde del sábado, los investigadores estiman que el robo fue perpetrado entre ese momento y las primeras horas de este lunes.

La investigación

El personal policial informó el hecho a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital, desde donde se dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación. El representante del MPA ordenó identificar testigos y dispuso el secuestro de imágenes de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, además de la realización de los peritajes criminalísticos de rigor, trabajo que quedó a cargo de los agentes especializados del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI).

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