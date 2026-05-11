República del Oeste superó a CUST en el inicio de la fecha 6 del Apertura Femenino

Demoras y tensión con la policía en el ingreso de los hinchas de Colón a la tribuna sur

Las fortalezas y debilidades de un Colón que está donde debe estar

Unión, de entrar "por la ventana", a ser el único equipo de la Zona A en cuartos de final

El Brigadier López, el gran aliado de Colón en su pelea por el ascenso