República del Este se impuso este domingo por 60 a 43 en el Malvinas Argentinas a CUST por la fecha 6 del Apertura femenino de la ASB. Este lunes se completa la programación con el duelo entre Gimnasia y Alma.
República del Oeste superó a CUST en el inicio de la fecha 6 del Apertura Femenino
República del Este se impuso este domingo por 60 a 43 en el Malvinas Argentinas a CUST por la fecha 6 del Apertura femenino de la ASB
Por Ovación
11 de mayo 2026 · 14:03hs
TORNEO APERTURA - FECHA 6
DOMINGO 10 DE MAYO
República del Oeste 60 (Joaquina Bonneau 22) - CUST 43 (Cora Minetti 15)
LUNES 11 DE MAYO
21.30 Gimnasia vs. Alma Juniors
TABLA DE POSICIONES
Alma Juniors 10 (5-0); República del Oeste 10 (4-2); Gimnasia 7 (2-3) y CUST 6 (0-6)