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República del Oeste superó a CUST en el inicio de la fecha 6 del Apertura Femenino

República del Este se impuso este domingo por 60 a 43 en el Malvinas Argentinas a CUST por la fecha 6 del Apertura femenino de la ASB

Ovación

Por Ovación

11 de mayo 2026 · 14:03hs
República del Oeste superó a CUST en el inicio de la fecha 6 del Apertura Femenino

República del Este se impuso este domingo por 60 a 43 en el Malvinas Argentinas a CUST por la fecha 6 del Apertura femenino de la ASB. Este lunes se completa la programación con el duelo entre Gimnasia y Alma.

TORNEO APERTURA - FECHA 6

DOMINGO 10 DE MAYO

República del Oeste 60 (Joaquina Bonneau 22) - CUST 43 (Cora Minetti 15)

LUNES 11 DE MAYO

21.30 Gimnasia vs. Alma Juniors

TABLA DE POSICIONES

Alma Juniors 10 (5-0); República del Oeste 10 (4-2); Gimnasia 7 (2-3) y CUST 6 (0-6)

República CUST Apertura
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