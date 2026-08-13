Ante la indisponibilidad de la ambulancia local por otra emergencia, efectivos de la Comisaría 14ª trasladaron a la pequeña junto a su madre al hospital pediátrico de la capital santafesina. Tras recibir atención médica y quedar en observación, fue dada de alta.

Rincón: una beba de un año y medio ingirió lavandina y fue trasladada de urgencia al Alassia en un patrullero.

Una niña de un año y siete meses debió ser derivada de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia tras ingerir accidentalmente lavandina sin diluir en la ciudad de San José del Rincón . El rápido accionar de la Policía de la Provincia de Santa Fe permitió suplir la falta momentánea de una ambulancia y garantizar la llegada a tiempo al centro de salud capitalino.

El hecho se registró durante la noche del miércoles. Tras la ingesta, la madre trasladó inicialmente a la pequeña al SAMCo de Rincón, donde recibió las primeras maniobras de asistencia médica primaria.

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Traslado escoltado y atención en el Hospital Alassia

Personal de la Comisaría 14ª acudió al efector rinconero tras un llamado emitido por la Central de Emergencias 911. Ante la indicación médica y la imposibilidad de esperar una unidad sanitaria, los agentes dispusieron el abordaje inmediato de la pequeña y su progenitora al patrullero para concretar el trayecto hacia la capital provincial.

Al arribar al Hospital Alassia, la beba ingresó por la guardia médica, donde el equipo de profesionales le realizó los estudios, lavados e intervenciones de rigor para evaluar posibles quemaduras químicas en la vía digestiva. Tras permanecer un período bajo observación y constatar que no presentaba lesiones de gravedad, fue dada de alta.

Intoxicaciones domésticas: una de las causas más frecuentes en la infancia

La lavandina contiene hipoclorito de sodio, un compuesto químico altamente reactivo que actúa como irritante o corrosivo según el nivel de concentración y el volumen ingerido. Especialistas en toxicología recuerdan que la ingesta accidental de productos de limpieza figura entre las causas más habituales de ingreso por guardia pediátrica.

Ante episodios de este tipo, los profesionales enfatizan la importancia de mantener los productos químicos fuera del alcance de niños, guardados en sus envases originales provistos de tapas de seguridad y evitar el trasvasamiento a botellas de gaseosas o jugos que puedan prestarse a confusión.