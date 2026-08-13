Uno Santa Fe | Policiales | Rincón

Rincón: una beba de un año y medio ingirió lavandina y fue trasladada de urgencia al Alassia en un patrullero

Ante la indisponibilidad de la ambulancia local por otra emergencia, efectivos de la Comisaría 14ª trasladaron a la pequeña junto a su madre al hospital pediátrico de la capital santafesina. Tras recibir atención médica y quedar en observación, fue dada de alta.

13 de agosto 2026 · 10:40hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Rincón: una beba de un año y medio ingirió lavandina y fue trasladada de urgencia al Alassia en un patrullero.

José Busiemi/ UNO Santa Fe

Rincón: una beba de un año y medio ingirió lavandina y fue trasladada de urgencia al Alassia en un patrullero.

Una niña de un año y siete meses debió ser derivada de urgencia al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia tras ingerir accidentalmente lavandina sin diluir en la ciudad de San José del Rincón. El rápido accionar de la Policía de la Provincia de Santa Fe permitió suplir la falta momentánea de una ambulancia y garantizar la llegada a tiempo al centro de salud capitalino.

El hecho se registró durante la noche del miércoles. Tras la ingesta, la madre trasladó inicialmente a la pequeña al SAMCo de Rincón, donde recibió las primeras maniobras de asistencia médica primaria.

LEER MÁS: Santo Tomé: investigan a una pareja tras el ingreso de su bebé de 7 meses al Alassia con signos de maltrato

Traslado escoltado y atención en el Hospital Alassia

Personal de la Comisaría 14ª acudió al efector rinconero tras un llamado emitido por la Central de Emergencias 911. Ante la indicación médica y la imposibilidad de esperar una unidad sanitaria, los agentes dispusieron el abordaje inmediato de la pequeña y su progenitora al patrullero para concretar el trayecto hacia la capital provincial.

Al arribar al Hospital Alassia, la beba ingresó por la guardia médica, donde el equipo de profesionales le realizó los estudios, lavados e intervenciones de rigor para evaluar posibles quemaduras químicas en la vía digestiva. Tras permanecer un período bajo observación y constatar que no presentaba lesiones de gravedad, fue dada de alta.

Intoxicaciones domésticas: una de las causas más frecuentes en la infancia

La lavandina contiene hipoclorito de sodio, un compuesto químico altamente reactivo que actúa como irritante o corrosivo según el nivel de concentración y el volumen ingerido. Especialistas en toxicología recuerdan que la ingesta accidental de productos de limpieza figura entre las causas más habituales de ingreso por guardia pediátrica.

Ante episodios de este tipo, los profesionales enfatizan la importancia de mantener los productos químicos fuera del alcance de niños, guardados en sus envases originales provistos de tapas de seguridad y evitar el trasvasamiento a botellas de gaseosas o jugos que puedan prestarse a confusión.

Rincón beba San José del Rincón lavandina traslado
Noticias relacionadas
Uno de los detenidos en el denominado barrio La Carbonilla

La Carbonilla: dos aprehendidos tras una pelea con arma blanca que terminó con un incendio

Recuperan joyas: la PDI secuestró una cadena de oro en allanamientos por robos a mujeres mediante engaños.

Robaban joyas con engaños a mujeres en la calle: allanaron dos viviendas y recuperaron una cadena de oro

Allanamiento en Santa Fe: Dos hombres fueron detenidos en un operativo policial por causas distintas.

Allanamiento en el norte de la ciudad: un detenido por tentativa de homicidio y otro por microtráfico de drogas

El arma arrojada por el hombre al huir del control policial

Barrio Las Lomas: hallaron un revólver que arrojó un hombre que huyó de un control policial

Lo último

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Último Momento
La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

La formación de Colón que dispuso Delfino en la práctica de fútbol

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Día Internacional del Zurdo: para celebrar el talento en un mundo pensado para diestros

Casemiro llenó de elogios a Messi: Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo

Casemiro llenó de elogios a Messi: "Hay que sacarse el sombrero, es un ejemplo"

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Vélez inició contactos para contratar al delantero de Boca Milton Giménez

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Los cambios que tendría Unión y el jugador por el que espera Madelón

Ovación
El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

El Centro Internacional de Tiro se convertirá en el mejor de Sudamérica

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se presenta la gran final del Apertura de Liga Santafesina

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se completó íntegramente la fecha 20 del Apertura José Luis Burtovoy

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Se puso en marcha la cuarta fecha del Torneo Oficial de damas

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Santa Fe enciende su cuenta regresiva para los Juegos Suramericanos

Policiales
Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Aprehendieron a un hombre por amenazas y secuestraron 48 plantines de marihuana en Rafaela

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Prefectura secuestró casi 500 kilos de cocaína valuados en 7.000.000 de dólares

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"