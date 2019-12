Se despertó, pensó que era su marido pero era un delincuente

Alrededor de las 5.40, la mujer dueña de una casa ubicada en Avellaneda al 6700, en barrio Guadalupe Este, se levantó para ir a trabajar y se encontró con la puerta de calle abierta y un hombre arriba del televisor, queriéndolo desconectar. En un primer momento, pensó que era su marido, pero se dio cuanta que no. Se asustó, se pudo a gritar y el maleante salió corriendo.

El "amigo de lo ajeno" se llevó el celular, el control remoto del TV pero no el aparato, la cartera con los papeles del auto y las llaves de la casa.

robo guadalupe 2.jpg

robo guadalupe 3.jpg La "ganzua" que utilizaron los delincuentes para ingresar al domicicilio. UNO Santa Fe

“Toda mi vida viví en este barrio, no me quiero ir porque conozco a los vecinos, es la primera vez que me roban. Cuando pasó todo yo estaba alterada y me quedé adentro de la casa. Mi marido salió a buscarlo y vio a lo lejos una moto pero no vio si el ladrón iba con un acompañante”, dijo Eliana en Radio EME.

robo guadalupe 1.jpg La vivienda está ubicada en calle Avellaneda al 6700. UNO Santa Fe

robo guadalupe 4.jpg La "ganzua" que utilizaron los delincuentes para ingresar al domicilio. UNO Santa Fe

Por suerte la mujer aseguró que su hija de 11 años no sintió nada y no se levantó al mismo tiempo que solicitó a la audiencia que si encuentran documentación a nombre de Gabriel Ángel Poletto, puedan acercársela.