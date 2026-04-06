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Báez le ganó a Wawrinka y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

El argentino Sebastián Báez no le dio chances al suizo Stan Wawrinka, a quien venció en el Masters 1000 de Montecarlo en dos sets.

Ovación

Por Ovación

6 de abril 2026 · 11:07hs
Báez le ganó a Wawrinka y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

El tenista argentino Sebastián Báez tuvo un gran inicio en el Masters 1000 de Montecarlo, ya que derrotó en sets corridos al inoxidable suizo Stan Wawrinka, quien atraviesa su última temporada como profesional.

Báez, que tuvo un más que aceptable inicio de 2026, se impuso por 7-5 y 7-5, en un encuentro que se extendió durante una hora y 47 minutos.

El encuentro comenzó mucho mejor para Wawrinka, campeón de este torneo en el 2014, que salió con todo y rápidamente se puso 4-1 en ventaja.

El punto de quiebre en el partido para Sebastián Báez

Sin embargo, Báez levantó mucho el nivel, aprovechó los errores de su oponente y pudo dar vuelta la historia para quedarse con el primer parcial por 7-5.

En la segunda manga parecía que Báez se iba a quedar con el triunfo con mucha comodidad. Incluso llegó a estar 5-1, pero allí aparecieron las dudas y rápidamente Wawrinka pudo reponerse e igualar el asunto con cinco games por lado.

En ese momento fue cuando Báez volvió a levantar el nivel para quebrar el saque del suizo y finalmente cerrar el encuentro con su servicio.

De esta manera, el argentino avanzó a la segunda ronda, donde tendrá una durísima prueba ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.

Sebastián Báez Masters 1000 Montecarlo
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