Báez le ganó a Wawrinka y avanzó a la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo

El argentino Sebastián Báez no le dio chances al suizo Stan Wawrinka, a quien venció en el Masters 1000 de Montecarlo en dos sets.

El tenista argentino Sebastián Báez tuvo un gran inicio en el Masters 1000 de Montecarlo , ya que derrotó en sets corridos al inoxidable suizo Stan Wawrinka , quien atraviesa su última temporada como profesional.

Báez, que tuvo un más que aceptable inicio de 2026, se impuso por 7-5 y 7-5, en un encuentro que se extendió durante una hora y 47 minutos.

El encuentro comenzó mucho mejor para Wawrinka, campeón de este torneo en el 2014, que salió con todo y rápidamente se puso 4-1 en ventaja.

El punto de quiebre en el partido para Sebastián Báez

Sin embargo, Báez levantó mucho el nivel, aprovechó los errores de su oponente y pudo dar vuelta la historia para quedarse con el primer parcial por 7-5.

En la segunda manga parecía que Báez se iba a quedar con el triunfo con mucha comodidad. Incluso llegó a estar 5-1, pero allí aparecieron las dudas y rápidamente Wawrinka pudo reponerse e igualar el asunto con cinco games por lado.

En ese momento fue cuando Báez volvió a levantar el nivel para quebrar el saque del suizo y finalmente cerrar el encuentro con su servicio.

De esta manera, el argentino avanzó a la segunda ronda, donde tendrá una durísima prueba ante el español y número 1 del mundo, Carlos Alcaraz.