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Irán confirmó la muerte del jefe de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria y el bombardeo a su mayor petroquímica

Entes lunes, se conoció la muerte de Mayid Jadamí, quien había asumido el junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi. En paralelo, se informó que una incursión aérea israelí-estadounidense provocó daños en las instalaciones de Pars Sur, que alberga las mayores reservas mundiales de gas natural

6 de abril 2026 · 11:08hs
La Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia

gentileza

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, durante un ataque.

En las últimas horas, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó la muerte de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, durante un ataque. En paralelo, el gobierno del país persa ratificó que las instalaciones de su mayor petroquímica fueron alcanzadas por una incursión aérea israelí-estadounidense.

La Guardia Revolucionaria iraní confirmó este lunes la muerte en un ataque de su jefe de Inteligencia, Mayid Jadamí, tal como había informado anteriormente Israel, en el más reciente asesinato de un alto cargo de la República Islámica en la guerra.

"El destacado y respetado jefe de la Organización de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria ha alcanzado el elevado honor del martirio (muerte)", informó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia Tasnim que replica EFE.

Jadamí, quien ostentaba el cargo de general de división, fue nombrado responsable de la Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor Mohamad Kazemi en el conflicto del año pasado con Israel.

Poco antes de la confirmación iraní, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había anunciado la muerte de Jadamí, en uno de sus ataques contra Teherán, asegurando que se trataba de "uno de los tres altos mandos de la organización”.

Desde el comienzo de la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel el 28 de febrero han sido asesinados numerosos altos cargos militares, entre ellos el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohammad Pakpur, o el jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví.

También fue asesinado el líder supremo de Irán, Alí Jameneí, o figuras políticas como Alí Lariyani, entonces el secretario del poderoso Consejo de Seguridad Nacional de la República Islámica.

Ataque a la mayor petroquímica

También este lunes, el Gobierno iraní confirmó que las instalaciones petroquímicas de Pars Sur, que albergan las mayores reservas mundiales de gas natural, fueron alcanzadas por un ataque aéreo israelí-estadounidense.

“Hace unos minutos se han oído varias explosiones procedentes del complejo petroquímico de Pars Sur, en la ciudad de Asaluyeh (en el suroeste del apís)”, reportó la agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria iraní.

muerte Irán Inteligencia Guardia Revolucionaria
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