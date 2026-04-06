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#ModoVacuna: la Municipalidad continúa con la campaña itinerante de vacunación

Esta semana, el dispositivo visitará la Terminal de Ómnibus, las plazas Pueyrredón y del Soldado, y el Molino Marconetti.

6 de abril 2026 · 10:36hs
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#ModoVacuna: conocé dónde te podés vacunar contra la gripe y la neumonía esta semana

La Municipalidad continúa con la campaña de vacunación itinerante que lleva adelante la gestión del intendente Juan Pablo Poletti en conjunto con el Ministerio de Salud de la Provincia. La vacunación está enfocada en adultos mayores y personas con factores de riesgo, quienes podrán recibir su correspondiente dosis contra la neumonía. También se realizará la vacunación contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), dirigida a embarazadas que se encuentren entre las semanas 32 y 36 de gestación, con el objetivo de fortalecer la inmunidad de los recién nacidos desde el primer día de vida anticipándose a la circulación del virus durante la temporada invernal.

Además, el municipio incorporó la vacunación contra la tos convulsa o coqueluche, a través de la vacuna Triple Bacteriana (DPT y DTPa). Esta vacuna, que protege contra difteria, tétanos y tos convulsa, se aplica a partir de la semana 20 de gestación en cada embarazo, y actúa como protección temprana para el recién nacido. Asimismo, se podrán acercar todas aquellas personas que quieran completar su carnet de vacunación.

El objetivo del programa impulsado por la Municipalidad, junto al Ministerio de Salud de la Provincia, es alcanzar al menos al 70% de cobertura en personas mayores de 65 años y llegar al 50% de los adultos menores de esa edad con factores de riesgo, en las zonas priorizadas.

Esta semana el dispositivo de #ModoVacuna se encontrará en:

  • Lunes 6: Terminal de Ómnibus General Belgrano (Belgrano 2910) de 10 a 14.
  • Martes 7: Plaza Pueyrredón (Bulevar Gálvez y Sarmiento) de 9 a 12.
  • Miércoles 8: Plaza Soldado Argentino (Salta y San Jerónimo) de 9 a 13.
  • Jueves 9: Molino Marconetti (Dique II – Puerto de Santa Fe) de 14 a 17.

Quienes no puedan acercarse al dispositivo itinerante, podrán concurrir al centro de salud más cercano con su DNI, para controlar su carnet y completar las dosis correspondientes. Para información y consultas comunicarse al 3426116585 (WhatsApp).

Municipalidad vacunación campaña
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