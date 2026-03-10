Se extiende la saga de banderas con amenazas frente a escuelas de Rosario

La PDI descolgó un lienzo de unos cuatro metros de ancho este martes a la mañana y se suspendieron las actividades de cuatro instituciones

La policía rosarina secuestró una bandera con amenazas mafiosas el martes 10 de marzo de 2026 en la Escuela Particular Incorporada 1.027 Luisa Mora de Olguín, ubicada sobre Humberto Primo y Camilo Aldao.

La policía rosarina secuestró este martes una nueva bandera con amenazas en otra escuela del barrio Ludueña. Al igual que en otros episodios, el mensaje mafioso no apunta contra el establecimiento educativo sino hacia presuntos vendedores de droga y sus cómplices.

Los encargados del operativo se llevaron un gran lienzo que había sido colgado sobre uno de los portones de ingreso en Humberto Primo y Camilo Aldao . El día anterior se había llevado a cabo otro procedimiento por una denuncia casi idéntica en otra institución ubicada a poco más de seis cuadras.

En esta oportunidad, los delincuentes decidieron poner una bandera de cuatro metros de ancho en la entrada a la Escuela Particular Incorporada 1.027 Luisa Mora de Olguín. La Policía de Investigaciones (PDI) se encargó de secuestra la evidencia pasadas las 7 de la mañana junto con los primeros peritajes para esclarecer el hecho.

Otra escuela sin clases por una bandera con amenazas

Después de la denuncia, el Ministerio de Educación de Santa Fe habilitó la suspensión de las clases y todas las demás actividades escolares en el establecimiento del barrio Ludueña. Allí funcionan un jardín, una primaria, una secundaria y una institución para adultos.

"Confiamos en la pronta resolución del caso, asegurando vías pacíficas y preventivas del cierre de esta problemática", manifestaron los directivos de la institución a través de un comunicado. Por esta vía confirmaron que la medida responde a los protocolos y las recomendaciones de la cartera provincial.

El procedimiento en la escuela fundada por el padre Edgardo Montaldo agrega un nuevo capítulo a la saga de amenazas que usan a los establecimientos educativos como "buzones" para enviar mensajes sobre la actividad de bandas vinculadas al narcotráfico. Desde el último viernes, se registraron al menos cuatro casos de este tipo y tres de ellos ocurrieron en la zona noroeste rosarina.

El primer episodio fue el único que tuvo lugar fuera del radio de los barrios Ludueña y Empalme Graneros. La bandera fue hallada en el Colegio del Sur el día después del asesinato de Gian Mastrocola, el bebé de un año que fue baleado en brazos de su padre por una pelea en su barbería. Si bien el crimen ocurrió a unas 15 cuadras de allí, no trascendieron posibles conexiones entre ambos hechos.

¿Qué dicen las banderas colgadas en escuelas de Rosario?

Varios nombres se repiten en los mensajes intimidatorios escritos con aerosol a lo largo de la última semana. Algunos corresponden a supuestos miembros de bandas dedicadas al microtráfico de drogas. También se repiten las acusaciones sobre lavado de dinero procedente de estos negocios.

La serie de denuncias comenzó en Regimiento 11 al 1100, pero luego se concentró en instituciones de Ludueña y Empalme. El fin de semana anterior, la policía secuestró una segunda bandera en el Colegio Rey de Gloria, ubicado sobre Perú al 300 bis. Cuando se reanudaron las clases, la Justicia añadió a la investigación una tercera amenaza en la Escuela 84 José Mármol, donde se suspendieron las clases como medida preventiva.