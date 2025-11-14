Uno Santa Fe | Policiales | robo

Asalto en una heladería: el ladrón robó $25.000, escapó en taxi y quedó filmado

Sucedió el jueves por la tarde en el comercio de bulevar Pellegrini y 4 de Enero, donde amenazó con un arma al empleado y se llevó el dinero. La Policía y el MPA ya trabajan en su identificación y búsqueda.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de noviembre 2025 · 11:33hs
La heladería blanco del delincuente en Bulevar Pellegrini y 4 de Enero

gentileza

La heladería blanco del delincuente en Bulevar Pellegrini y 4 de Enero

Un violento robo se registró este jueves por la tarde en la tradicional heladería Trevi, ubicada en la esquina de bulevar Pellegrini y 4 de Enero, en la ciudad de Santa Fe. Un hombre que ingresó como un cliente más terminó exhibiendo un arma de fuego y, bajo amenaza, obligó al empleado a entregarle $25.000. El delincuente escapó en un taxi, pero quedó filmado por cámaras de seguridad, y ahora es intensamente buscado.

Embed

Entró como cliente y terminó apuntando al empleado

El hecho ocurrió minutos antes de las 20. Según relató el trabajador, el hombre ingresó al local simulando un pedido. Sin embargo, cuando fue atendido, mostró un revólver y exigió el dinero de la caja registradora. Sin otra alternativa, el empleado entregó los $25.000 mientras era amenazado.

Huyó en un taxi y quedó grabado

Tras el robo, el ladrón salió de la heladería con total tranquilidad, se paró sobre bulevar Pellegrini, hizo señas a un taxi que circulaba hacia el oeste y se dio a la fuga. Lo que no advirtió es que toda su maniobra —desde su llegada, el momento del asalto y su huida— quedó registrada por cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

El empleado llamó al 911 y en pocos minutos arribaron oficiales de la Estación Policial Centro (EPC). Los uniformados contuvieron al trabajador, tomaron la denuncia y comenzaron a relevar imágenes de cámaras de seguridad de comercios y viviendas cercanas.

La Justicia ya trabaja en la identificación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó el secuestró de todas las grabaciones que registraron al delincuente entrando, actuando y escapando del lugar.

• LEER MÁS: Un conflicto de convivencia terminó con la detención de un hombre y el secuestro de un arsenal en Villa María Selva

robo heladería taxi
Noticias relacionadas
Los detenidos por el robo a la casa de un alto jefe policial

Detuvieron a una pareja que robó en la casa de un alto jefe de la policía provincial

El detenido tiene 22 años y fue detenido por la policía

Recreo: intentó robar un auto y se metió en una casa para esconderse, pero la policía lo detuvo

EL detenido junto al arsenal secuestrado luego de la pelea con un vecino

Un conflicto de convivencia terminó con la detención de un hombre y el secuestro de un arsenal en Villa María Selva

Atraparon en Córdoba a un hombre involucrado en un robo millonario ocurrido en Gobernador Crespo

Atraparon en Córdoba a un hombre involucrado en un robo millonario ocurrido en Gobernador Crespo

Lo último

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Último Momento
Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

La contundente opinión de Bernie Ecclestone sobre Franco Colapinto

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Ovación
Se viene el formato concentrado del Campeonato Argentino Juvenil

Se viene el formato concentrado del Campeonato Argentino Juvenil

Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

Los Pumas tienen equipo definido para jugar con Escocia

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Sinner le ganó a Shelton y cerró una fase de grupos perfecta en las ATP Finals

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Dibu Martínez recogió el guante y le contestó a Gattuso

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Cristiano Ronaldo podría perderse casi toda la fase de grupos del Mundial 2026

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.