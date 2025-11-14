Asalto en una heladería: el ladrón robó $25.000, escapó en taxi y quedó filmado

Sucedió el jueves por la tarde en el comercio de bulevar Pellegrini y 4 de Enero, donde amenazó con un arma al empleado y se llevó el dinero. La Policía y el MPA ya trabajan en su identificación y búsqueda.

Un violento robo se registró este jueves por la tarde en la tradicional heladería Trevi , ubicada en la esquina de bulevar Pellegrini y 4 de Enero , en la ciudad de Santa Fe. Un hombre que ingresó como un cliente más terminó exhibiendo un arma de fuego y, bajo amenaza, obligó al empleado a entregarle $25.000. El delincuente escapó en un taxi , pero quedó filmado por cámaras de seguridad , y ahora es intensamente buscado.

El hecho ocurrió minutos antes de las 20. Según relató el trabajador, el hombre ingresó al local simulando un pedido. Sin embargo, cuando fue atendido, mostró un revólver y exigió el dinero de la caja registradora . Sin otra alternativa, el empleado entregó los $25.000 mientras era amenazado.

Huyó en un taxi y quedó grabado

Tras el robo, el ladrón salió de la heladería con total tranquilidad, se paró sobre bulevar Pellegrini, hizo señas a un taxi que circulaba hacia el oeste y se dio a la fuga. Lo que no advirtió es que toda su maniobra —desde su llegada, el momento del asalto y su huida— quedó registrada por cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona.

El empleado llamó al 911 y en pocos minutos arribaron oficiales de la Estación Policial Centro (EPC). Los uniformados contuvieron al trabajador, tomaron la denuncia y comenzaron a relevar imágenes de cámaras de seguridad de comercios y viviendas cercanas.

La Justicia ya trabaja en la identificación

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I y al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA). El funcionario judicial ordenó el secuestró de todas las grabaciones que registraron al delincuente entrando, actuando y escapando del lugar.

