Sucedió este viernes por la mañana durante un allanamiento a una vivienda. Aprehendieron a un hombre identificado como D. M. G. , señalado como presunto responsable de balear el frente de una casa en la Manzana 3.

Cayó el presunto autor de una balacera a una casa en Alto Verde que hirió a una mujer y a un chico de 10 años

Este viernes por la mañana, como parte de una investigación policial y judicial, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en el distrito Alto Verde , en la ciudad de Santa Fe. La medida se concretó en el marco de una causa por tentativa de homicidio y lesiones leves dolosas por el uso de arma de fuego .

El procedimiento se efectuó en una vivienda ubicada a pocos metros de la intersección de calles Centurión y Monzón , donde los investigadores detuvieron al hombre identificado como D. M. G. . En el lugar también secuestraron armas de fuego y teléfonos celulares, considerados elementos de interés para la causa.

La investigación

El operativo fue el resultado de la pesquisa iniciada tras el ataque ocurrido durante la madrugada del sábado 8 de noviembre, cuando desconocidos balearon una vivienda situada en la Manzana 3 de Alto Verde.

A raíz del ataque, una mujer de 30 años y su hermano de 10 resultaron heridos y fueron trasladados a los hospitales José María Cullen y de Niños Orlando Alassia.

Al lugar acudieron policías de Orden Público y de Cuerpos, quienes preservaron la escena hasta el arribo de los peritos. Además, buscaron testigos entre los vecinos y relevaron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Luego intervinieron los pesquisas de Homicidios y los peritos de Criminalística, ambos pertenecientes a la PDI.

Delitos imputados

Tras el allanamiento, la aprehensión del principal investigado y el secuestro de los elementos probatorios fueron informados a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez comunicó las novedades a la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.

La funcionaria ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le forme causa como presunto autor de tentativa de homicidio y lesiones dolosas.