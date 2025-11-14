Este viernes por la mañana, como parte de una investigación policial y judicial, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en el distrito Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. La medida se concretó en el marco de una causa por tentativa de homicidio y lesiones leves dolosas por el uso de arma de fuego.
Cayó el presunto autor de una balacera a una casa en Alto Verde que hirió a una mujer y a un chico de 10 años
Sucedió este viernes por la mañana durante un allanamiento a una vivienda. Aprehendieron a un hombre identificado como D. M. G., señalado como presunto responsable de balear el frente de una casa en la Manzana 3.
Por Juan Trento
El procedimiento se efectuó en una vivienda ubicada a pocos metros de la intersección de calles Centurión y Monzón, donde los investigadores detuvieron al hombre identificado como D. M. G.. En el lugar también secuestraron armas de fuego y teléfonos celulares, considerados elementos de interés para la causa.
La investigación
El operativo fue el resultado de la pesquisa iniciada tras el ataque ocurrido durante la madrugada del sábado 8 de noviembre, cuando desconocidos balearon una vivienda situada en la Manzana 3 de Alto Verde.
A raíz del ataque, una mujer de 30 años y su hermano de 10 resultaron heridos y fueron trasladados a los hospitales José María Cullen y de Niños Orlando Alassia.
Al lugar acudieron policías de Orden Público y de Cuerpos, quienes preservaron la escena hasta el arribo de los peritos. Además, buscaron testigos entre los vecinos y relevaron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Luego intervinieron los pesquisas de Homicidios y los peritos de Criminalística, ambos pertenecientes a la PDI.
Delitos imputados
Tras el allanamiento, la aprehensión del principal investigado y el secuestro de los elementos probatorios fueron informados a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez comunicó las novedades a la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.
La funcionaria ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le forme causa como presunto autor de tentativa de homicidio y lesiones dolosas.