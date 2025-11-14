Uno Santa Fe | Policiales | Alto Verde

Cayó el presunto autor de una balacera a una casa en Alto Verde que hirió a una mujer y a un chico de 10 años

Sucedió este viernes por la mañana durante un allanamiento a una vivienda. Aprehendieron a un hombre identificado como D. M. G., señalado como presunto responsable de balear el frente de una casa en la Manzana 3.

Juan Trento

Por Juan Trento

14 de noviembre 2025 · 14:53hs
Cayó el presunto autor de una balacera a una casa en Alto Verde que hirió a una mujer y a un chico de 10 años

Cayó el presunto autor de una balacera a una casa en Alto Verde que hirió a una mujer y a un chico de 10 años

Este viernes por la mañana, como parte de una investigación policial y judicial, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron un allanamiento en el distrito Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe. La medida se concretó en el marco de una causa por tentativa de homicidio y lesiones leves dolosas por el uso de arma de fuego.

El procedimiento se efectuó en una vivienda ubicada a pocos metros de la intersección de calles Centurión y Monzón, donde los investigadores detuvieron al hombre identificado como D. M. G.. En el lugar también secuestraron armas de fuego y teléfonos celulares, considerados elementos de interés para la causa.

La investigación

El operativo fue el resultado de la pesquisa iniciada tras el ataque ocurrido durante la madrugada del sábado 8 de noviembre, cuando desconocidos balearon una vivienda situada en la Manzana 3 de Alto Verde.

A raíz del ataque, una mujer de 30 años y su hermano de 10 resultaron heridos y fueron trasladados a los hospitales José María Cullen y de Niños Orlando Alassia.

Al lugar acudieron policías de Orden Público y de Cuerpos, quienes preservaron la escena hasta el arribo de los peritos. Además, buscaron testigos entre los vecinos y relevaron imágenes de cámaras de videovigilancia públicas y privadas. Luego intervinieron los pesquisas de Homicidios y los peritos de Criminalística, ambos pertenecientes a la PDI.

01
Cay&oacute; el presunto autor de una balacera a una casa en Alto Verde que hiri&oacute; a una mujer y a un chico de 10 a&ntilde;os

Cayó el presunto autor de una balacera a una casa en Alto Verde que hirió a una mujer y a un chico de 10 años

Delitos imputados

Tras el allanamiento, la aprehensión del principal investigado y el secuestro de los elementos probatorios fueron informados a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez comunicó las novedades a la fiscal de Delitos Complejos del Ministerio Público de la Acusación.

La funcionaria ordenó que el detenido continúe privado de su libertad, sea identificado formalmente y se le forme causa como presunto autor de tentativa de homicidio y lesiones dolosas.

Alto Verde casa balacera allanamientos
Noticias relacionadas
La droga fue secuestrada en Alto Verde durante allanamientos ordenados por el MPA

Microtráfico en Santa Fe: detuvieron a tres personas y hallaron droga en una vivienda de Alto Verde

villa california: vecinos redujeron al presunto piromano y lo entregaron a la policia

Villa California: vecinos redujeron al presunto pirómano y lo entregaron a la Policía

La heladería blanco del delincuente en Bulevar Pellegrini y 4 de Enero

Asalto en una heladería: el ladrón robó $25.000, escapó en taxi y quedó filmado

EL detenido junto al arsenal secuestrado luego de la pelea con un vecino

Un conflicto de convivencia terminó con la detención de un hombre y el secuestro de un arsenal en Villa María Selva

Lo último

El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: Es una injusticia total

El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: "Es una injusticia total"

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

Último Momento
El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: Es una injusticia total

El descargo de Otta en Morón tras la polémica sanción: "Es una injusticia total"

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

Se espera un fin de semana con más salidas en Colón

CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

CUST se quedó con la primera final ante Gimnasia en el Clausura U21

Colón cierra otra semana inhibido y con la prioridad de ponerse al día con el plantel

Colón cierra otra semana inhibido y con la prioridad de ponerse al día con el plantel

Semana Invencible: actividades, homenajes y propuestas para celebrar al Brigadier Estanislao López

Semana Invencible: actividades, homenajes y propuestas para celebrar al Brigadier Estanislao López

Ovación
Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

Unión ya conoce día y hora para enfrentar a Argentinos por los cuartos de final

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

La postura de Medrán, ante las oferta que tiene de un club de Ecuador

Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

Elecciones en Colón: Las cinco listas sufrieron distintas observaciones

Argentina perdió por penales con México y quedó fuera del Mundial Sub 17

Argentina perdió por penales con México y quedó fuera del Mundial Sub 17

Argentina le ganó con comodidad a Angola en su último partido del año

Argentina le ganó con comodidad a Angola en su último partido del año

Policiales
Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Detuvieron a Brian Bilbao, uno de los prófugos más buscados de Santa Fe: trasladaba más de 400 kilos de cocaína

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show Canciones de cerca

Cielo Razzo vuelve a Tribus con su show "Canciones de cerca"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.