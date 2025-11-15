Cayó en Santa Fe un hombre investigado por un robo en la ciudad de Esperanza

El detenido fue identificado como F. C., buscado por un robo cometido en Esperanza. La PDI incautó dinero en efectivo y diversos elementos durante el operativo.

El hombre esta acusado de ser el autor de un hecho ocurrido en la ciudad de Esperanza

Este sábado, pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) detuvieron en la ciudad de Santa Fe a un hombre identificado como F. C. , en el marco de una causa por robo ocurrido en la ciudad de Esperanza . La investigación es dirigida por la fiscal del MPA Natalia Giordano , quien dispuso las medidas procesales y el posterior traslado del sospechoso a la alcaidía de la Unidad Regional XI Las Colonias .

En el avance de la investigación, los agentes de la PDI lograron establecer la identidad del presunto autor y el lugar donde se ocultaba. Con esos elementos, se concretó un procedimiento en calle 9 de Julio al 2000 , en Santa Fe capital, donde F. C. fue aprehendido .

Durante la requisa, los investigadores secuestraron: un teléfono celular, un billete de un dólar doblado en forma triangular, llaves de vehículos Ford, Toyota y Chevrolet, $1.479.800 en efectivo, una billetera con licencia de conducir, una tarjeta de proximidad HID, dos chips telefónicos, una tarjeta de seguro automotor, y, dentro del automóvil Chevrolet Cruze, una campera y un celular Motorola.

Delito imputado y pasos judiciales

Las autoridades comunicaron la concreción del procedimiento a la Jefatura de la PDI, y esta a la fiscal Giordano, quien ordenó que el detenido permanezca privado de su libertad, sea identificado y se le forme causa como presunto autor del delito de robo.

Durante el transcurso de la jornada, F. C. será trasladado y alojado en la alcaidía de la Unidad Regional XI en la ciudad de Esperanza, donde continuará a disposición de la Justicia.

