Tras el crimen de un bebé en una barbería en la ciudad de Rosario, ya hay cuatro personas detenidas

Secuestraron además el auto utilizado en la balacera que terminó con la vida de Gian Mastrocola. Lo que se sabe hasta el momento

6 de marzo 2026 · 09:23hs
Los agentes encontraron el Chevrolet Corsa poco después del crimen.

Foto: Policía de Santa Fe.

Los agentes encontraron el Chevrolet Corsa poco después del crimen.

La policía rosarina confirmó este viernes el arresto de tres personas luego del crimen de un bebé que fue baleado en una barbería de la zona sur de la ciudad de Rosario. Durante la búsqueda de los delincuentes, las autoridades hallaron un arma de fuego y un auto similar al que emplearon los agresores.

El primer sospechoso había quedado detenido el último jueves a la noche en Melincué al 6100 a partir de la intervención de un gendarme. En las horas siguientes, se sumaron tres personas más. Los encargados del operativo atraparon a otro joven acusado por el homicidio de Gian Mastrocola. Además, demoraron a un hombre de 45 años y a una mujer de 50 durante el procedimiento realizado a pocas cuadras del sitio del ataque fatal.

A partir del testimonio de familiares del nene de un año y tres meses, las fuerzas de seguridad provinciales capturaron a Alan V. en Escalante al 6300. Previamente, los agentes secuestraron un Chevrolet Corsa en otro domicilio cercano. El vehículo coincide con la descripción del coche utilizado cuando dispararon contra la barbería de Melincué al 6100 tras una discusión con el dueño.

¿Qué pasó tras el crimen del bebé en la barbería?

Según fuentes oficiales, el muchacho de 21 años y sus cómplices huyeron a bordo de un auto gris que tenía la luneta rota. Después de la balacera, el sospechoso se bajó en la esquina de Bacle y Patricios para esconderse dentro de una casa.

Pistola

La policía siguió la pista de los asesinos por la declaración del abuelo del bebé. En la Central de Emergencias 911 analizaron los videos de las cámaras de vigilancia pública y consiguieron identificar la vivienda para darle aviso al Comando Radioeléctrico.

De acuerdo al reporte de las fuerza provinciales, Alan V. se escapó por los techos linderos. Cuando la dueña del inmueble permitió el ingreso, los agentes constataron que ocupaba un departamento de la planta alta. Allí encontraron tres teléfonos celulares, una pistola calibre 11.25 sin cargador, municiones, un ladrillo de cocaína y otros trozos de la misma sustancia. También advirtieron que había dejado la ropa que vestía en el momento del homicidio.

Luego del secuestro de la evidencia, los operarios del 911 advirtieron que el auto había sido guardado dentro de una cochera ubicada en Patricios al 600. El joven trató de huir desde allí, pero finalmente lo atraparon.

Durante el operativo en este último domicilio, la policía arrestó a Darío A. porque intentó escapar del lugar. María A. también quedó demorada debido a su interferencia en el procedimiento para trasladar a este último detenido.

