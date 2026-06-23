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Pronóstico en Santa Fe: martes helado, ascenso de la temperatura y probabilidad de lluvias para el domingo

El ingreso de aire más cálido favorecerá una mejora gradual de las temperaturas durante la semana. La máxima prevista para este martes es de 14° y el próximo cambio de tiempo llegaría entre el domingo y el lunes

23 de junio 2026 · 07:43hs
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El frío se siente en la ciudad de Santa Fe

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El frío se siente en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este martes en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con cielo despejado y muy frío, con una temperatura de 3º y una térmica de 1.8º a las 7.30 de la mañana y una máxima prevista de 14°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL, las condiciones son estables. En el día de la fecha, si bien se observa el predominio de un sistema de alta presión en la región con importantes corrientes frías en altura, en la superficie comienza a observarse el ingreso de aire algo más cálido. Esta situación genera que las jornadas se presenten mayormente despejadas, con temperaturas mínimas bajas, mientras que con el correr de los días debería aumentar la presencia de nubosidad variable por momentos junto con una tendencia gradual en ascenso de los registros térmicos, sobre todo a partir del día jueves. No obstante ellos, se espera el ingreso de un nuevo sistema frío hacia el domingo o lunes próximo, con alguna posibilidad de lluvias de variadas intensidades.

Miércoles con cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad en aumento hacia la tarde o tarde/noche pero con condiciones estables. Temperaturas en suave descenso: mínima 3º y máxima 13º. Vientos leves del sector sur/suroeste, rotando al nor/noroeste y luego a noreste.

En tanto para el jueves se espera un cielo mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante las primeras horas del día y condiciones estables. Temperaturas en ascenso: mínima 6º y máxima 17º. Vientos leves a moderados del sector nor/noroeste, rotando al nor/noreste durante el transcurso de la jornada.

Por último, viernes mayormente despejado, con alguna nubosidad variable durante la jornada y con condiciones estables. Temperaturas con suave tendencia en ascenso: mínima 8º y máxima 18º. Vientos leves a moderados del sector nor/noreste.

• LEER MÁS: Cómo será el invierno 2026 en Santa Fe, según el pronóstico climático del Servicio Meteorológico Nacional

pronóstico Santa Fe Temperaturas lluvias
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