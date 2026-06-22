Horror en el norte de la ciudad: un nene de 9 años presenció el presunto femicidio de su madre y logró escapar

El presunto femicidio seguido de suicidio sacudió a un complejo de departamentos. Una testigo directo confirmó que se escuchó una fuerte discusión y detonaciones de arma de fuego. El hijo de la víctima, de 9 años, y un primo menor de edad lograron salir del inmueble y pedir auxilio a los vecinos .

Una profunda conmoción y horror atraviesa a los habitantes del norte de la ciudad de Santa Fe tras registrarse un presunto femicidio seguido de suicidio en el interior de una vivienda familiar. En las últimas horas, una vecina del complejo habitacional donde se desencadenó la tragedia aportó un estremecedor testimonio sobre los dramáticos momentos vividos durante la madrugada del domingo.

“Había una fuerte discusión entre los dos, se sentía pero muy a lo lejos por la disposición de las viviendas. Después sentí claramente los dos disparos de arma de fuego; ahí fue cuando me desperté del todo, me asusté muchísimo y supe que algo grave había pasado”, relató la mujer.

LEER MÁS: Tragedia en el norte de la ciudad: Policía y Fiscalía investigan un presunto femicidio seguido de suicidio ocurrido esta madrugada

El trágico episodio fue alertado en la madrugada, en el norte de la ciudad gentileza

La huida desesperada de los menores

Según detalló la testigo, el complejo residencial está conformado por tres departamentos internos. La pareja implicada en el hecho habitaba la tercera unidad, ubicada en el sector posterior, mientras que la inquilina del segundo departamento fue la primera en reaccionar y acudir a su vivienda para pedir ayuda de forma urgente y llamar a la policía:

El dato más doloroso del caso radica en que el hijo de la víctima, un niño de apenas 9 años, se convirtió en el testigo directo de la agresión y en el encargado de alertar sobre el desenlace. El menor logró escapar de las paredes del departamento junto a su primo, también menor de edad, para pedir auxilio a los gritos entre los vecinos del pasillo común.

“El nene estaba en un estado de shock total, absoluto. Los vecinos nos encargamos de abrazarlo, abrigarlo y contenerlo en un primer momento, hasta que llegó la ambulancia y fue debidamente resguardado por los especialistas del personal policial”, confirmó la vecina, preservando por respeto la intimidad de las palabras del menor.

Investigación bajo estricto protocolo de género

Las patrullas de la Unidad Regional I y los peritos de la Policía de Investigaciones (PDI) acordonaron el complejo de departamentos pocos minutos después de recibir los llamados a la Central de Emergencias 911.

El caso quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada en la materia, donde las primeras directivas se orientaron a la realización de autopsias, peritajes balísticos y la toma de declaraciones testimoniales al entorno vecinal. El sumario judicial se instruye bajo los protocolos de presunto femicidio seguido de suicidio, buscando determinar de manera científica la mecánica de los disparos que enlutaron a la capital provincial.