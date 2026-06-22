Escándalo y corralito en Nelson: cerró una mutual tras la muerte de su presidente y estiman un fraude millonario a ahorristas

La entidad de ahorro y crédito dejó de devolver depósitos tras el deceso de su máximo responsable el pasado 4 de junio. Denuncian un "vaciamiento sospechoso" por parte de la comisión directiva semanas antes del cierre.

Un reclamo millonario sacude a la localidad de Nelson , al norte del departamento La Capital. Durante este mes trascendieron múltiples conflictos con la Mutual Libertad, que desde hace unos meses atraviesa una fuerte crisis económica e institucional.

Lo que durante años funcionó como una entidad de ahorro y crédito de referencia para vecinos de la zona del centro-norte santafesino quedó al descubierto tras la muerte de su presidente, Osvaldo José Leiva, ocurrido el 4 de junio: la sede cerró sus puertas de forma intempestiva, los fondos dejaron de estar disponibles y decenas de ahorristas del pueblo y áreas aledañas se encontraron sin poder recuperar su dinero ni obtener explicaciones.

La incertidumbre no se disipó con la reapertura parcial de la mutual días después. Sin autoridades identificadas públicamente, sin un comunicado firmado por responsables concretos y sin respuestas sobre el destino de los depósitos, los damnificados comenzaron a organizarse y a recurrir a la justicia. En ese marco, la abogada Antonella Spreggero, representante de uno de los grupos de ahorristas afectados, confirmó que la entidad reconoció no contar con fondos para devolver el dinero y que la causa penal presentada ante la Fiscalía Regional N°1 del Ministerio Público de la Acusación (MPA) todavía no tiene fiscal designado, a más de dos semanas del cierre.

Spreggero precisó que los primeros reclamos comenzaron antes del hecho que desencadenó la crisis pública. "Nosotros nos enteramos de esta situación ya desde fines de marzo", explicó, y detalló que uno de sus clientes, asociado a la mutual desde hacía aproximadamente diez años, había anticipado que al vencimiento de su plazo fijo retiraría sus fondos, pero se encontró con que el dinero no estaba disponible. "Las explicaciones eran muy escuetas, se iban dilatando los tiempos y él no obtenía cómo recuperar sus fondos", añadió.

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La situación se agravó el 4 de junio, cuando trascendió el deceso de Osvaldo José Leiva, quien se desempeñaba como presidente de la mutual. "Esto obviamente agravó aún más la situación porque quedamos en una situación de total incertidumbre, a partir de ese momento la mutual permaneció cerrada", señaló la letrada en LT10.

Sin autoridades visibles ni respuestas concretas

Spreggero subrayó que, pese a que la mutual retomó parcialmente la actividad el jueves posterior al cierre, el dinero de los ahorristas sigue sin aparecer y la entidad no ha identificado públicamente a sus nuevas autoridades. "No tenemos comunicación, no sabemos quiénes son las autoridades, quiénes han quedado a cargo, quiénes son los representantes, porque solamente se ha lanzado un comunicado desde una red social, pero es un comunicado anónimo porque nadie pone su nombre", afirmó.

Sobre la situación financiera de la mutual, la abogada reveló que en una de las pocas comunicaciones que mantuvieron con la entidad, les informaron que "la mutual no contaba con los fondos disponibles para devolver, estaban gestionando créditos con otras mutuales para poder hacer frente a eso y que si lo lograban lo iban a hacer en cuotas". Esa propuesta fue rechazada por los damnificados que representa: "Nosotros reclamábamos el íntegro recupero de los fondos y no nos daba lugar a eso", remarcó.

Cifras elevadas

La magnitud de los reclamos individuales da cuenta de la gravedad del caso: uno de los denunciantes, oriundo de Monte Vera, reclama la devolución de $42.818.474,91, según consta en la denuncia penal presentada ante el MPA. La letrada aclaró, no obstante, que el monto total adeudado a la masa de ahorristas es aún desconocido, dado que existen diversos grupos de damnificados y no se ha podido estimar una cifra global.

Consultada sobre si hubo ahorristas que lograron recuperar algo de dinero, Spreggero indicó que algunos asociados pudieron retirar sumas menores antes del cierre, pero que en el caso que ella patrocina, cuya suma es significativa, no se obtuvo nada. "Ni siquiera por caja, un día de la semana que la mutual gestionaba cobros y por ahí podían tener disponible algo de caja, y ni siquiera eso", precisó.

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La causa penal, sin fiscal asignado

En cuanto al estado judicial, la letrada confirmó que las denuncias están presentadas pero que la investigación no ha avanzado por la falta de designación de un fiscal. "Todavía en fiscalía, si bien están presentadas las denuncias, no fue designado un fiscal", indicó.

La abogada también reconoció que el entramado familiar que rodea al caso complejiza el escenario: Osvaldo Leiva era hermano del presidente comunal de Nelson, Héctor Ramón Leiva, conocido como "el Morocho". "Sí, efectivamente eran hermanos", confirmó al ser consultada sobre ese vínculo, y reconoció que la situación "genera algunas cuestiones a pensar".

"Es una tomada de pelo"

Héctor Beltrán es uno de los ahorristas que decidió avanzar con la denuncia penal. Es oriundo de Laguna Paiva y tenía dinero depositado en la mutual en un plazo fijo que no pudo retirar a tiempo. Su relato coincide con el de Spreggero en los puntos centrales: falta de respuestas, un comunicado sin firma y sospechas sobre el manejo de fondos previo al suicidio de Leiva.

Beltrán reconoció que antes del hecho ya advertía señales preocupantes, pero que la modalidad del plazo fijo le impedía actuar. "Por más que vos te des cuenta que hay algo raro que está pasando, el dinero no lo podés sacar hasta el plazo que vos pusiste, que es el caso mío", explicó en dialogo con Power Max 104.5 Recreo.

Lo que más lo indignó fue enterarse de que integrantes de la propia comisión directiva habrían retirado sus fondos semanas antes del cierre. "Sospechosamente retiraron todo su dinero de la comisión dos o tres semanas antes del acontecimiento. Es todo muy sospechoso", afirmó, y apuntó directamente a dos vínculos institucionales que considera clave: "El presidente comunal es hermano del presidente de la mutual, el que se suicidó. La secretaria del presidente comunal es la tesorera de la mutual".

Para Beltrán, el comunicado emitido por la mutual no ofrece ninguna garantía. "No lo firma nadie, no se sabe quién es la comisión, no se sabe nada, es como patear la pelota para afuera", sostuvo, y descartó que su denuncia tenga motivaciones políticas: "Yo no soy ni de Nelson, no me interesa la política de Nelson para nada. Lo que sí me molesta es que me tomen el pelo".

El denunciante adelantó que el grupo seguirá el camino judicial hasta las últimas consecuencias. "Jugar con el dinero de gente que no lo tenía y que por ahí quería cobrar un interés, eso es lo feo. Eso no se hace", concluyó.