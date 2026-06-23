Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 23 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón

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La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que i nterrumpirá el servicio este martes 23 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y SAN JOSÉ del RINCÓN

• 8 a 11: Trío Los Midachi, Araoz, avenida Santa Fe y Venezuela

Mantenimiento de subestación

• 8 a 12: Pasaje Vieytes, Padre Grenesio, Aguado y Estrada

Mantenimiento de subestación

• 8.30 a 12.30: Pasaje Irala, Juan del Campillo, Cochabamba y aveida López y Planes

Mantenimiento de subestación

• 9 a 11:

- French, Aras Gral. Belgrano, San Martín y Sarmiento

- Larrea, Calle 169B, Sarmiento y Avellaneda

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

• 9 a 13:

- Matheu, avenida Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo

- avenida Gorriti, entre 4 de Enero y Saavedra

- avenida Facundo Zuviría, entre French y avenida Gorriti

- Almonacid, Misiones, 9 de Julio y San Lorenzo

Mantenimiento de subestación

• 10 a 11: Martín Zapata, Llerena, Sáenz Peña y Doctor Zavalla

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

SANTO TOMÉ

• 10.30 a 12.30: Lubary, Chapeaurouge, Córdoba y Rivadavia

Mantenimiento de subestación

SAUCE VIEJO

• 10.30 a 12.30: Jazmines, Aromos y Estella Federal

Mantenimiento de subestación

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 11: Gamboa, Ocampo, San Rosa y Artiriza

Mantenimiento de subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso