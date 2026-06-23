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Cortes programados por EPE para este martes

Cortes programados para este martes 23 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón

23 de junio 2026 · 07:06hs
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Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 23 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y SAN JOSÉ del RINCÓN

SANTA FE

• 8 a 11: Trío Los Midachi, Araoz, avenida Santa Fe y Venezuela

Mantenimiento de subestación

• 8 a 12: Pasaje Vieytes, Padre Grenesio, Aguado y Estrada

Mantenimiento de subestación

• 8.30 a 12.30: Pasaje Irala, Juan del Campillo, Cochabamba y aveida López y Planes

Mantenimiento de subestación

• 9 a 11:

- French, Aras Gral. Belgrano, San Martín y Sarmiento

- Larrea, Calle 169B, Sarmiento y Avellaneda

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

• 9 a 13:

- Matheu, avenida Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo

- avenida Gorriti, entre 4 de Enero y Saavedra

- avenida Facundo Zuviría, entre French y avenida Gorriti

- Almonacid, Misiones, 9 de Julio y San Lorenzo

Mantenimiento de subestación

• 10 a 11: Martín Zapata, Llerena, Sáenz Peña y Doctor Zavalla

Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión

SANTO TOMÉ

• 10.30 a 12.30: Lubary, Chapeaurouge, Córdoba y Rivadavia

Mantenimiento de subestación

SAUCE VIEJO

• 10.30 a 12.30: Jazmines, Aromos y Estella Federal

Mantenimiento de subestación

SAN JOSÉ DEL RINCÓN

• 8 a 11: Gamboa, Ocampo, San Rosa y Artiriza

Mantenimiento de subestación

En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE cortes Santa Fe Santo Tomé Sauce Viejo
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