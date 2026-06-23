La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que interrumpirá el servicio este martes 23 de junio en SANTA FE, SANTO TOMÉ, SAUCE VIEJO y SAN JOSÉ del RINCÓN
Cortes programados por EPE para este martes
Cortes programados para este martes 23 de junio en distintas zonas de la ciudad de Santa Fe, Santo Tomé, Sauce Viejo y San José del Rincón
SANTA FE
• 8 a 11: Trío Los Midachi, Araoz, avenida Santa Fe y Venezuela
Mantenimiento de subestación
• 8 a 12: Pasaje Vieytes, Padre Grenesio, Aguado y Estrada
Mantenimiento de subestación
• 8.30 a 12.30: Pasaje Irala, Juan del Campillo, Cochabamba y aveida López y Planes
Mantenimiento de subestación
• 9 a 11:
- French, Aras Gral. Belgrano, San Martín y Sarmiento
- Larrea, Calle 169B, Sarmiento y Avellaneda
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
• 9 a 13:
- Matheu, avenida Gorriti, 4 de Enero y 1° de Mayo
- avenida Gorriti, entre 4 de Enero y Saavedra
- avenida Facundo Zuviría, entre French y avenida Gorriti
- Almonacid, Misiones, 9 de Julio y San Lorenzo
Mantenimiento de subestación
• 10 a 11: Martín Zapata, Llerena, Sáenz Peña y Doctor Zavalla
Mantenimiento de Línea Aérea de Media Tensión
SANTO TOMÉ
• 10.30 a 12.30: Lubary, Chapeaurouge, Córdoba y Rivadavia
Mantenimiento de subestación
SAUCE VIEJO
• 10.30 a 12.30: Jazmines, Aromos y Estella Federal
Mantenimiento de subestación
SAN JOSÉ DEL RINCÓN
• 8 a 11: Gamboa, Ocampo, San Rosa y Artiriza
Mantenimiento de subestación
En caso de mal tiempo podrán suspenderse las actividades previstas
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