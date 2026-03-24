El damnificado, Ariel Carnevale, radicó la denuncia en la Comisaría 16° y brindó un testimonio exclusivo a UNO Santa Fe sobre las pérdidas millonarias

Este lunes al amanecer, los empleados junto a Ariel Carnevale , propietario de un criadero de pollos ubicado en la intersección de calle 9 de Julio y 25 de Mayo , en Recreo , ingresaron a recorrer los galpones y se encontraron con una escena devastadora: tres mil pollos muertos . Según se constató, las aves fueron atacadas por tres perros pertenecientes a una vecina de 40 años.

El damnificado directo, Carnevale , entró en estado de shock al descubrir la masacre , aunque luego logró recomponerse y radicó la denuncia policial en la Comisaría 16° de Recreo . Los daños económicos son millonarios y afectan directamente a tres familias que dependen del trabajo en la granja.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de UNO Santa Fe (@unosantafe)

Testimonio exclusivo

UNO Santa Fe dialogó con Carnevale, quien relató que, tras realizar la denuncia en la jornada anterior, se hicieron presentes en el lugar veterinarios policiales, enviados por la Justicia, quienes llevaron adelante la constatación de la matanza de las 3.000 aves en el interior del galpón 3.

El productor explicó que el hecho ocurrió durante la noche del domingo y la madrugada del lunes, en medio de la tormenta, momento en el que los tres perros habrían ingresado al predio y provocado la matanza. Las pérdidas fueron estimadas de manera provisoria en varios millones de pesos.

Además, Carnevale señaló que existe un antecedente: el 9 de mayo de 2024, la propietaria de los animales firmó un compromiso de cuidado y control de los perros.

pollos muertos recreo Tres perros ingresaron a un criadero de pollos en Recreo, mataron a 3.000 aves y provocaron pérdidas millonarias. captura video

Constatación policial y profesional

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que a su vez dio intervención al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Yanina Tolosa.

La funcionaria judicial ordenó el envío de oficiales de la Brigada Ecológica de la Policía de Santa Fe, quienes realizaron la verificación en la granja durante la jornada de la víspera, centrando el trabajo en el galpón 3. Por el momento, y por disposición fiscal, no se adoptaron medidas respecto de la dueña de los perros.

• LEER MÁS: Cayeron presos en la zona rural de Frontera los narcos antagónicos de "El Patrón" Gallardo y les incautaron armas, cartuchos y balas de guerra