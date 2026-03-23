Uno Santa Fe | Policiales | frontera

Cayeron presos en la zona rural de Frontera los narcos antagónicos de "El Patrón" Gallardo y les incautaron armas, cartuchos y balas de guerra

El reacomodamiento en el mundo narco en el límite interprovincial entre Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba) tuvo la aprehensión de “El Patrón” Gallardo como principal disparador. Pesquisas de la PDI y oficiales de las TOE detuvieron a una mujer y dos hombres, a quienes les secuestraron un arsenal de armas y municiones de guerra.

Juan Trento

Por Juan Trento

23 de marzo 2026 · 17:10hs
Detuvieron en Frontera a los narcos antagónicos de El Patrón Gallardo: les incautaron armas

Detuvieron en Frontera a los narcos antagónicos de "El Patrón" Gallardo: les incautaron armas, cartuchos y balas de guerra

Este fin de semana se realizaron numerosos allanamientos en un operativo policial conjunto entre pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) y oficiales de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE), ambos de la Policía de Santa Fe, en la zona rural de la ciudad de Frontera, en el límite con San Francisco (Córdoba).

Detuvieron a tres personas, consideradas vinculadas con el narcotráfico y en disputa con integrantes de otra banda narcocriminal perteneciente al apodado y aprehendido “El Patrón” Gallardo. En las requisas realizadas en los inmuebles fue secuestrado un arsenal de armas, cartuchos y balas, varias de ellas de guerra.

El Patrón Gallardo

Tras meses de investigación, derivados de la aprehensión en el sur argentino de Héctor Gallardo, alias “El Patrón”, señalado como líder narco en esa zona interprovincial, se produjo un reacomodamiento en las estructuras delictivas. La disputa por esos espacios de poder habría derivado en nuevos enfrentamientos entre bandas rivales.

14e59760-52b9-455c-b0bd-96ddd78e085c

Aprehendidos

Luego de la irrupción en los inmuebles allanados por personal de las TOE, fueron reducidos los tres principales investigados, una mujer y dos hombres. Posteriormente, al ser identificados, se detectó que uno de ellos tenía un pedido de captura activo, según el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOF), como presunto autor de un homicidio ocurrido años atrás en territorio cordobés.

6a7adcab-a576-4cae-b351-45f496c1940e

Arsenal

Tras las detenciones, los agentes secuestraron una pistola ametralladora FMK 3, dos pistolas calibre .45 ACP, dos escopetas, todas en condiciones de uso, además de un dron, un chaleco balístico (antibalas), dos miras telescópicas y cartuchos y municiones de distintos calibres, tanto de guerra como de uso civil.

Delitos imputados

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención a la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Fabiana Bertone. La funcionaria dispuso que los tres aprehendidos permanezcan detenidos, sean identificados formalmente y se les forme causa como presuntos autores de tenencia indebida de armas de fuego de guerra y de uso civil, y municiones.

frontera PDI balas
Noticias relacionadas
tiros y tension en barrio barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

Tiros y tensión en barrio Barranquitas: seis aprehendidos y secuestran una pistola 9 mm

inseguridad en la zona de boliches: un joven resistio el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

Inseguridad en la zona de boliches: un joven resistió el robo de su moto y le dispararon en ambas piernas

entrega controlada en santa fe: aprehendieron a tres personas por tentativa de extorsion tras el robo de una moto

Entrega controlada en Santa Fe: aprehendieron a tres personas por tentativa de extorsión tras el robo de una moto

robo en un comercio de rincon: delincuentes forzaron el ingreso y se llevaron mercaderia, dinero y equipos electronicos

Robo en un comercio de Rincón: delincuentes forzaron el ingreso y se llevaron mercadería, dinero y equipos electrónicos

Lo último

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

Santa Fe se mete en Vaca Muerta: más de 350 empresas son proveedoras y varias planean instalarse en Neuquén

Santa Fe se mete en Vaca Muerta: más de 350 empresas son proveedoras y varias planean instalarse en Neuquén

Último Momento
Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

Apyme Santa Fe alerta por el fuerte impacto del aumento de combustibles en la economía regional

Santa Fe se mete en Vaca Muerta: más de 350 empresas son proveedoras y varias planean instalarse en Neuquén

Santa Fe se mete en Vaca Muerta: más de 350 empresas son proveedoras y varias planean instalarse en Neuquén

Detuvieron en Frontera a los narcos antagónicos de El Patrón Gallardo: les incautaron armas, cartuchos y balas de guerra

Detuvieron en Frontera a los narcos antagónicos de "El Patrón" Gallardo: les incautaron armas, cartuchos y balas de guerra

Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

Ovación
Luego de la derrota ante San Telmo, el plantel de Colón tiene día libre

Luego de la derrota ante San Telmo, el plantel de Colón tiene día libre

Unión a la espera: Vuelven a vincular a Mateo Del Blanco con Chelsea

Unión a la espera: Vuelven a vincular a Mateo Del Blanco con Chelsea

Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

Ralf Schumacher criticó a fans de Colapinto por amenazas

Cerúndolo sorprendió a Medvedev y avanzó en Miami

Cerúndolo sorprendió a Medvedev y avanzó en Miami

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Carlos Tevez palpita el cruce con Boca y lo ve candidato

Policiales
Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Brutal ataque en Villa del Parque: le dispararon en la nuca, la bala salió por el rostro y sobrevivió

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

Golpe al microtráfico: caen dos mujeres con dosis de cocaína y marihuana en Santa Fe

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

En un allanamiento aprehendieron a un hombre y secuestraron soportes electrónicos en el marco de la aplicación de la ley Olimpia

Escenario
Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Martín Masiello llega a Santa Fe con un recorrido por la historia de la música y sus emociones

Natalia Perez, presenta Seguir su nuevo trabajo discográfico

Natalia Perez, presenta "Seguir" su nuevo trabajo discográfico

Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

"Mundo K-POP: Cazadoras de Demonios" llega a Santa Fe con un show de música y baile para toda la familia

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de Hijos del Culo

Bersuit regresa a Tribus festejando los 25 años de "Hijos del Culo"

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García

An Espil y Secches llegan a HUB con las mejores versiones de Charly García