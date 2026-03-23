Cayeron presos en la zona rural de Frontera los narcos antagónicos de "El Patrón" Gallardo y les incautaron armas, cartuchos y balas de guerra

El reacomodamiento en el mundo narco en el límite interprovincial entre Frontera (Santa Fe) y San Francisco (Córdoba) tuvo la aprehensión de “El Patrón” Gallardo como principal disparador. Pesquisas de la PDI y oficiales de las TOE detuvieron a una mujer y dos hombres, a quienes les secuestraron un arsenal de armas y municiones de guerra.

Detuvieron en Frontera a los narcos antagónicos de "El Patrón" Gallardo: les incautaron armas, cartuchos y balas de guerra

Este fin de semana se realizaron numerosos allanamientos en un operativo policial conjunto entre pesquisas de la Policía de Investigaciones (PDI) y oficiales de las Tropas de Operaciones Especiales (TOE) , ambos de la Policía de Santa Fe, en la zona rural de la ciudad de Frontera, en el límite con San Francisco (Córdoba).

Detuvieron a tres personas , consideradas vinculadas con el narcotráfico y en disputa con integrantes de otra banda narcocriminal perteneciente al apodado y aprehendido “El Patrón” Gallardo . En las requisas realizadas en los inmuebles fue secuestrado un arsenal de armas, cartuchos y balas , varias de ellas de guerra .

El Patrón Gallardo

Tras meses de investigación, derivados de la aprehensión en el sur argentino de Héctor Gallardo, alias “El Patrón”, señalado como líder narco en esa zona interprovincial, se produjo un reacomodamiento en las estructuras delictivas. La disputa por esos espacios de poder habría derivado en nuevos enfrentamientos entre bandas rivales.

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Aprehendidos

Luego de la irrupción en los inmuebles allanados por personal de las TOE, fueron reducidos los tres principales investigados, una mujer y dos hombres. Posteriormente, al ser identificados, se detectó que uno de ellos tenía un pedido de captura activo, según el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOF), como presunto autor de un homicidio ocurrido años atrás en territorio cordobés.

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Arsenal

Tras las detenciones, los agentes secuestraron una pistola ametralladora FMK 3, dos pistolas calibre .45 ACP, dos escopetas, todas en condiciones de uso, además de un dron, un chaleco balístico (antibalas), dos miras telescópicas y cartuchos y municiones de distintos calibres, tanto de guerra como de uso civil.

Delitos imputados

Las actuaciones fueron informadas a la Jefatura de la PDI, que a su vez dio intervención a la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Fabiana Bertone. La funcionaria dispuso que los tres aprehendidos permanezcan detenidos, sean identificados formalmente y se les forme causa como presuntos autores de tenencia indebida de armas de fuego de guerra y de uso civil, y municiones.