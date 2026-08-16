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Con la mira en 2027, el peronismo santafesino suma precandidatos

La eventual postulación del titular de la Corte provincial, Rafael Gutiérrez, sazona la discusión estratégica del PJ

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

16 de agosto 2026 · 17:25hs
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El peronismo de Santa Fe se apresta a delinear su estrategia electoral para el año próximo.

Foto: Archivo / La Capital

El peronismo de Santa Fe se apresta a delinear su estrategia electoral para el año próximo.

A pesar de que el peronismo aún le falta consolidar una unidad que garantice su competitividad —en un escenario donde Unidos y La Libertad Avanza (LLA) comparten electorado—, el justicialismo provincial sigue sumando nombres a su nómina de precandidatos para 2027.

En ese marco, el presidente de la Corte Suprema de Santa Fe, Rafael Gutiérrez, quien meses atrás adelantó verbalmente que dejará la magistratura en noviembre próximo, no descartó postularse a la Cámara de Diputados provincial.

“Si voy de candidato a diputado, mi único compromiso es con la ley, con la Constitución y con los trabajadores”, reconoció Gutiérrez acerca del lugar (posiblemente del tercero al quinto) que le reservan integrantes de la conducción del peronismo. Consumado el nuevo esquema de reparto de bancas por el sistema D'Hondt, tendría un escaño asegurado.

LEER MÁS: Rafael Gutiérrez no descartó ser candidato a diputado provincial en 2027

Las ofertas a Gutiérrez

En 2018, el magistrado había admitido públicamente que recibió ofrecimientos para competir —un año más tarde— por la Gobernación en representación del peronismo provincial.

Por ese antecedente, entre otros factores, una eventual postulación de Gutiérrez no causa extrañeza, según pudo saber La Capital, tanto en los pasillos de la Casa Gris (el juez tuvo distintos momentos de tensión con el Ejecutivo desde 2023) como en los despachos del máximo tribunal y entre las filas del PJ.

Rafael Gutiérrez, presidente la Corte Suprema de Santa Fe.

Rafael Gutiérrez, presidente la Corte Suprema de Santa Fe.

Al mismo tiempo, el exgobernador Omar Perotti evalúa si se anota en la carrera por la Gobernación o si vuelve a disputar un lugar en la Cámara baja provincial para consolidar una bancada propia de mayor magnitud.

A su vez, el diputado nacional Diego Giuliano, titular del Frente Renovador (FR) de Sergio Massa, apunta al Sillón del Brigadier López, mientras que el abanico de opciones suma al jefe del bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria (UP), Germán Martínez, referente de La Corriente +.

Lo propio ocurre con el intendente de Pérez, Pablo Corsalini; el senador nacional Marcelo Lewandowski y Federico Pucciariello, fundador y CEO de Essential Energy Holding —firma referente en la producción de biodiésel—, quien fue tentado con una precandidatura ejecutiva.

Asimismo, un grupo de jefes comunales del PJ encabezado por el funense Roly Santacroce pretende influir en las decisiones partidarias, a menos de un año de que Santa Fe actualice su mapa político (con la oportunidad de reelegir a su gobernador y vice por primera vez, merced a la reciente reforma constitucional).

El peronismo calienta motores

Tras la sanción de la reforma electoral —que ingresa en una etapa legislativa decisiva—, la conducción del PJ provincial volverá a convocar a los distintos sectores para empezar a delinear una estrategia común. A modo de previa, continúan los contactos informales entre algunas de las tribus que dan cuerpo al justicialismo santafesino.

A priori, con las Paso obligatorias prácticamente confirmadas en la provincia, nadie divisa la posibilidad de ir a las urnas por fuera de la estructura partidaria.

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