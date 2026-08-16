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Preocupación en el Bayern: Jamal Musiala se desplomó durante el partido ante Leipzig

El alemán convirtió el 3-1 ante Leipzig y poco después mostró signos de malestar. Fue asistido por sus compañeros y abandonó el campo caminando.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 18:59hs
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Preocupación en el Bayern: Jamal Musiala se desplomó durante el partido ante Leipzig

Jamal Musiala protagonizó un preocupante momento durante el partido entre Bayern Múnich y RB Leipzig, luego de desvanecerse sobre el campo de juego en la parte final del encuentro. El futbolista alemán había ingresado durante el segundo tiempo y, después de marcar el 3-1, comenzó a mostrar signos de malestar mientras esperaba la reanudación del partido junto a sus compañeros.

Musiala se desplomó y fue asistido

El episodio ocurrió después del gol que había convertido Musiala para ampliar la ventaja del Bayern. Mientras esperaba que se reanudara el encuentro, el alemán comenzó a mostrarse desorientado y perdió estabilidad.

Ismail Saibari reaccionó rápidamente y se acercó para sostenerlo, evitando que cayera de manera brusca sobre el césped. La situación generó preocupación entre los futbolistas de ambos equipos y también entre los espectadores.

Los médicos ingresaron inmediatamente al campo para asistir al jugador, que permaneció algunos instantes tendido mientras era evaluado. Finalmente, Musiala recibió el visto bueno del cuerpo médico y pudo retirarse caminando, aunque todavía se lo observaba algo aturdido.

El calor, una posible explicación

El encuentro se disputó con temperaturas cercanas a los 33 grados, por lo que el calor apareció como una de las posibles causas del episodio. Sin embargo, todavía no existe un diagnóstico médico oficial que permita determinar con precisión qué provocó el desvanecimiento.

Después del partido, Max Eberl, director deportivo del Bayern Múnich, llevó tranquilidad al referirse al estado del futbolista. “Lo más importante es que está bien”, aseguró, aunque el club debía realizar una evaluación más detallada para conocer si el episodio tendría alguna consecuencia deportiva.

Más allá del susto, Bayern Múnich se impuso 3-1 ante RB Leipzig y se quedó con la Telekom Cup. Musiala había sido uno de los protagonistas del triunfo, aunque la celebración quedó rápidamente relegada por la preocupación que generó su caída en los minutos finales.

Bayern Munich Fútbol preocupación Alemán
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