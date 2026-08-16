Nacho Lago, otra vez clave en Colón: "Me pone contento que el gol suceda seguido"

El delantero volvió a marcar en el triunfo 3-0 ante Patronato y valoró la importancia de sostener la calma en la pelea de Colón por los primeros lugares de la Primera Nacional.

Colón dio otro paso importante en su objetivo de mantenerse en la pelea grande de la Primera Nacional. El Sabalero goleó 3-0 a Patronato en el Brigadier López y volvió a contar con una aparición decisiva de Ignacio Lago, quien convirtió uno de los tantos del equipo de Iván Delfino.

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El atacante atraviesa un buen momento frente al arco y disfruta de una actualidad que también refleja su recuperación física después de la operación que lo obligó a permanecer varias semanas sin entrenarse con normalidad.

“Me siento contento de que suceda seguido”, reconoció Lago al referirse a sus goles, aunque inmediatamente puso por delante el beneficio colectivo: “Es bueno porque ayuda al equipo, porque nos hace ganar partidos. Esa es la idea: ayudar al equipo. Hoy me toca a mí y mañana le puede tocar a otro”.

Lago y la importancia de mantener la tranquilidad en Colón

Más allá de la goleada y de haber vuelto a convertir, Lago remarcó que Colón no debe perder el eje en esta etapa del campeonato.

“Hay que estar convencidos de lo que hacemos. A veces nos puede salir mejor, peor, pero hay que mantener siempre la calma”, manifestó el delantero.

El triunfo ante Patronato le permitió al conjunto santafesino continuar prendido en la zona alta de la tabla y afrontar con confianza la parte final de la competencia.

El delantero habló de su estado físico

Lago también llevó tranquilidad respecto de su condición física. Después de una recuperación que le demandó tiempo, considera que ya dejó atrás la parte más complicada.

“De lo físico estoy muchísimo mejor. Me costó lo de la operación y no entrenar por varias semanas, pero venimos metiendo muy bien con respecto a lo físico”, explicó.

Durante el partido recibió además una fuerte infracción que le provocó un corte. Si bien reconoció que se enojó en el momento, decidió restarle trascendencia a la situación.

“Fue una patada, una situación del partido. Obviamente me calenté porque podía haber sido peor, pero fue un corte y nada más. Son cosas del partido”, expresó.

La posición que ocupa en el esquema de Delfino en el nuevo Colón

Una de las cuestiones que más se modificó con la llegada de Iván Delfino fue el lugar que Lago puede ocupar dentro del frente de ataque. El técnico lo imaginó en algunos momentos detrás del centrodelantero, aunque ante Patronato volvió a aparecer por el sector izquierdo.

El propio futbolista explicó que tiene experiencia en diferentes funciones ofensivas. “Me ha tocado jugar de nueve, de extremo por derecha y de mediapunta. Hace tres años que estoy acá en el club y me toca jugar por izquierda, por ahí es la posición que tengo más aceitada”, señaló.

En ese sentido, admitió que se siente más cómodo sobre la banda izquierda por una cuestión de conocimiento y repetición, aunque dejó claro que no tendrá problemas en cambiar de función.

“Donde el técnico me necesite, ahí voy a estar”, afirmó.

Las diferencias entre jugar por afuera y por el centro

Lago también explicó por qué considera que jugar sobre una banda tiene algunas ventajas respecto de hacerlo por el centro.

“Generalmente a la espalda no tenés a nadie, el lateral es el que enfrenta. Es un jugador contra jugador”, describió.

Por el contrario, explicó que en la zona central las dificultades aumentan porque aparecen marcas desde distintos sectores: “Te viene gente de todos lados, te marca el cinco, los centrales y a veces se cierran los laterales”.

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Para el delantero, jugar detrás del nueve requiere una adaptación diferente, ya que suele recibir de espaldas y con menos espacios: “Es una posición difícil porque jugás de espalda y tenés que entender el posicionamiento y los perfiles”.

Sin embargo, Lago no pone condiciones y se muestra dispuesto a cumplir la función que le asigne Delfino. Su buen presente goleador y su polifuncionalidad lo convierten en una pieza importante para un Colón que quiere seguir dando pelea arriba.