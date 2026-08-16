El titular del Senado, Felipe Michlig, estimó que la propuesta de tres papeletas para las elecciones generales gana fuerza y proyectan la sanción definitiva para finales de agosto.

Reforma electoral: de cinco a tres cuerpos, la propuesta que se perfila para la Boleta Única en Santa Fe

El debate para la sanción de un nuevo Código Electoral en la provincia de Santa Fe ingresó en una fase decisiva dentro de la Legislatura provincial. Representantes de la bancada de Unidos para Cambiar Santa Fe y bloques de la oposición, incluidos sectores del Partido Justicialista (PJ) y el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), entablaron negociaciones para acercar posiciones en torno a siete proyectos presentados de cara a la reforma electoral .

El presidente de la Cámara de Senadores, Felipe Michlig, confirmó que las mesas de diálogo se expandieron más allá del frente gobernante con el objetivo de dotar a la normativa del mayor consenso institucional posible antes de su votación.

"Nos interesa tener en esto, que va a ser un Código Electoral, la mayor transparencia y el mayor consenso posible. Creo que va a terminar en tres cuerpos para la elección general y me parece que es lo adecuado", manifestó Felipe Michlig.

LEER MÁS: Reforma electoral en Santa Fe: la Legislatura debate el diseño de la Boleta Única, los pisos electorales y el futuro de las PASO

La Boleta Única de Papel (BUP): de cinco a tres cuerpos

El diseño de la Boleta Única de Papel (BUP) y la cantidad de papeletas que recibirá cada elector al momento de emitir su sufragio constituye uno de los ejes centrales de la discusión legislativa.

Esquema de 5 boletas (Actual / Propuesto por PS, PJ, PRO y FAS): mantiene una papeleta independiente para cada una de las cinco categorías electorales (Gobernador, Diputados, Senadores, Intendente y Concejales/Comisiones Comunales) tanto en las PASO como en las generales.

Esquema de 2 boletas (Propuesta inicial UCR): sugiere mantener las cinco boletas en las primarias y reducir a dos en la general (una para cargos provinciales y otra para locales).

Consenso de 3 boletas (Propuesto por UNO / Proyección del Senado): se perfila como la alternativa definitiva para los comicios generales. Agruparía Gobernador y Diputados en la primera boleta, Senadores provinciales en la segunda, e Intendente y Concejales en la tercera.

Pisos electorales y continuidad de las PASO

El segundo punto clave abarca el piso o umbral electoral requerido para ingresar al reparto de bancas en la Cámara de Diputados y en los concejos municipales. Si bien existe acuerdo generalizado en fijar un piso del 1,5% para superar las PASO, los porcentajes exigidos para la elección general oscilan entre el 3% y el 5% del padrón, a excepción del FAS, que solicita eliminar los pisos en la etapa final.

En cuanto a las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ninguna de las iniciativas contempla su derogación total. Únicamente el bloque del PRO planteó la posibilidad de darles carácter optativo para los votantes o eximir a aquellas fuerzas políticas que presenten lista única de candidatos.

Cronograma legislativo proyectado

De acuerdo con el esquema trazado por las autoridades parlamentarias, el tratamiento del texto unificado avanzará bajo el siguiente cronograma:

20 de agosto: Discusión y eventual aprobación del dictamen en la Cámara de Diputados.

27 de agosto: Trámite en la Cámara de Senadores para la conversión en ley del nuevo Código Electoral.

Consultas sobre procesos electorales e información normativa

Para consultar la normativa electoral vigente en la provincia o acceder a portales informativos sobre elecciones, podés recurrir a las siguientes plataformas:

Consultá el historial de autoridades, padrones y leyes en la Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe.

Obtené información sobre la actividad parlamentaria y los textos completos de los proyectos en la Cámara de Senadores de Santa Fe y la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe.