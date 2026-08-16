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Todos los partidos del domingo en el Clausura: horarios, TV y formaciones

River, Barracas Central, Rosario Central, Central Córdoba y otros protagonistas disputarán este domingo la quinta fecha del Torneo Clausura 2026.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 11:42hs
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Todos los partidos del domingo en el Clausura: horarios, TV y formaciones

El Torneo Clausura 2026 tendrá una jornada cargada de partidos este domingo, con encuentros correspondientes a la quinta fecha de las Zonas A y B. River buscará salir del fondo ante el líder Argentinos Juniors, mientras que Sarmiento-Huracán, Barracas Central-Rosario Central y Central Córdoba-Instituto completarán un domingo con varios cruces importantes.

River busca reaccionar ante el líder Argentinos

Desde las 18, River recibirá a Argentinos Juniors en el Monumental, con la necesidad de sumar por primera vez en el campeonato. El equipo de Eduardo Coudet atraviesa una crisis de resultados: acumula seis derrotas consecutivas en partidos oficiales y cuatro en el Clausura.

Además, el Millonario viene con dificultades para convertir y tendrá enfrente a un Argentinos que ganó sus cuatro encuentros y llega como líder de la Zona B.

La principal novedad en River será la aparición de Thiago Almada como titular, mientras que Marcos Acuña, Mauro Arambarri y Sebastián Driussi todavía no están disponibles.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Francisco Ortega; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Thiago Almada, Ángel Correa y Rafael Santos Borré o Lucas Beltrán. DT: Eduardo Coudet.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Francisco Álvarez, Franco Vázquez, Sebastián Prieto; Kevin Gutiérrez, Alan Lescano, Nicolás Oroz; Hernán López Muñoz, Gastón Verón, Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Hora: 18.00.

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Pablo Echavarría.

Estadio: Monumental.

TV: ESPN Premium.

Sarmiento y Huracán buscan prolongar su buen momento

La jornada comenzará a las 15, con Sarmiento recibiendo a Huracán en el estadio Eva Perón de Junín.

El Verde llega después de conseguir dos triunfos consecutivos, ante Independiente Rivadavia y Atlético Tucumán, mientras que Huracán también atraviesa un buen momento luego de vencer 2-0 a San Lorenzo en el clásico, con un doblete de Jordy Caicedo.

Sarmiento: Iván Arboleda; Thiago Santamaría, Renzo Orihuela, Juan Manuel Insaurralde, Lucas Suárez; Santiago Salle, Cristian Zabala, Elián Giménez, Yair Arismendi; Junior Marabel y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Huracán: Hernán Galíndez; Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Facundo Waller, Leonardo Gil; Juan Bisanz, Oscar Cortés y Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Hora: 15.00.

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

VAR: Salomé Di Iiorio.

Estadio: Eva Perón.

TV: ESPN Premium.

Barracas Central recibe a Rosario Central

A las 20.15, Barracas Central será local de Rosario Central en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.

El Guapo perdió su invicto en la fecha anterior ante Gimnasia, después de haber conseguido tres triunfos consecutivos. Ahora suma nueve puntos.

Rosario Central, por su parte, viene de vencer a River y Aldosivi y busca continuar su recuperación. El equipo de Jorge Almirón también tiene la atención puesta en la Copa Libertadores.

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonathan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia; Gonzalo Bruera y Jonathan Candia. DT: Damián Ayude.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Gastón Ávila, Agustín Sández; Vicente Pizarro, Federico Navarro; Ángel Di María, Giovanni Cantizano, Jaminton Campaz; Enzo Copetti. DT: Jorge Almirón.

Hora: 20.15.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

VAR: Andrés Merlos.

Estadio: Claudio Tapia.

TV: TNT Sports Premium.

Central Córdoba e Instituto, en otro duelo de la Zona A

También desde las 20.15, Central Córdoba recibirá a Instituto en el Estadio Único Madre de Ciudades.

El Ferroviario llega envalentonado tras remontar ante Unión y conseguir su segundo triunfo consecutivo. El equipo de Sebastián Domínguez suma seis puntos.

Instituto, en cambio, tiene nueve unidades y es uno de los escoltas de Vélez. Después de perder en el debut ante el Fortín, la Gloria ganó sus tres partidos siguientes.

Central Córdoba: Alan Aguerre; Fernando Martínez, Alejandro Maciel, Facundo Mansilla, Darío Cáceres; Matías Vera, Horacio Tijanovich, Leonardo Sequeira, Lucas González, Diego Barrera; Michael Santos. DT: Sebastián Domínguez.

Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Jonathan Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Jhon Córdoba, Alex Luna, Matías Tissera. DT: Diego Flores.

Hora: 20.15.

Árbitro: Darío Herrera.

VAR: José Carreras.

Estadio: Único Madre de Ciudades.

TV: TNT Sports Premium.

Clausura River Rosario Central
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