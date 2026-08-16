A través de la Administración Provincial de Impuestos (API), la gestión santafesina reintegró fondos a 1.483 contribuyentes durante los primeros siete meses del año.

Alivio fiscal en Santa Fe: la Provincia devolvió $5.000 millones de Ingresos Brutos en siete meses

El Gobierno de Santa Fe devolvió $4.946.458.185 a 1.483 contribuyentes que tenían saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos durante los primeros siete meses de 2026. La medida, instrumentada a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), forma parte de la política de alivio fiscal y reducción de la carga tributaria impulsada por la Provincia.

En su segundo año de aplicación, el mecanismo responde a un reclamo histórico de los sectores productivos: recuperar de manera ágil los montos abonados en exceso o acumulados a favor de los contribuyentes.

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Solamente en julio, 195 contribuyentes solicitaron devoluciones por $719.299.737. Los fondos fueron depositados directamente en las cuentas bancarias declaradas por los beneficiarios.

Volumen reintegrado

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, señaló que el volumen reintegrado entre enero y julio se aproxima al alcanzado durante todo el primer año de vigencia del sistema.

“En siete meses casi igualamos lo devuelto durante el primer año de implementación de la medida. Esto nos indica que es una herramienta utilizada cada vez más por los santafesinos”, afirmó.

El funcionario explicó, además, que la iniciativa surgió a partir de las demandas planteadas por los sectores económicos en las reuniones mantenidas con el Gobierno provincial.

“Esta herramienta de alivio fiscal responde a un reclamo histórico que recogimos en los primeros encuentros con los distintos sectores. Ese diálogo nos permite avanzar con medidas vinculadas a necesidades concretas y, por ese motivo, tienen una buena recepción entre las empresas”, sostuvo Galíndez.

Devoluciones recíprocas con la ciudad de Buenos Aires

En julio se cumplieron cinco meses desde la puesta en marcha del mecanismo de devolución recíproca de saldos a favor de Ingresos Brutos entre Santa Fe y la ciudad de Buenos Aires.

El sistema se aplica mediante el Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI), acordado por ambas administraciones tributarias. Desde su implementación, 255 contribuyentes de las dos jurisdicciones presentaron solicitudes por un total de $ 912 millones.

Durante julio, 27 contribuyentes santafesinos recibieron devoluciones por $ 102.103.558 correspondientes a saldos acumulados en la ciudad de Buenos Aires.