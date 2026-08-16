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Día del Niño: pese a los descuentos y cuotas, las ventas cayeron 2,5% con un ticket promedio que rozó los $46.000

Un informe de CAME reveló que las ventas minoristas de este Día del Niño 2026 volvieron a contraerse frente al año pasado. Los comercios absorbieron costos para traccionar liquidez, pero el consumo respondió de manera selectiva y con tickets ajustados a bienes de menor valor.

16 de agosto 2026 · 17:51hs
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Juguetes. La cámara de comerciantes brindó números sobre las ventas por el Día del Niño.

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Juguetes. La cámara de comerciantes brindó números sobre las ventas por el Día del Niño.

Un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) advirtió que las ventas por el Día del Niño cayeron 2,5% frente a la misma fecha del año anterior. "A pesar de los esfuerzos comerciales orientados a captar volumen mediante descuentos agresivos y cuotas, la demanda respondió de manera selectiva, postergada y se volcó hacia tickets de menor escala", señaló la cámara.

Según el informe difundido este domingo, el 81,2 % de los comercios encuestados adhirieron a acciones promocionales (5,8 puntos porcentuales menos que el año anterior), destacándose con un 55,3 % la financiación con tarjeta y con un 46,2 % los descuentos en efectivo. El gasto medio por operación se situó en $45.892 en contraste con los $33.736 del año anterior, reflejando una suba en términos reales del 0,8% una vez absorbido el impacto inflacionario.

Mientras que un 43,6 % de los comercios indicó haber alcanzado ventas en línea con lo previsto, un 41,7 % manifestó que la fecha estuvo por debajo de sus estimaciones (38,1% peor y 3,6% mucho peor). Solo un 14,7 % logró un balance favorable respecto a lo esperado (12,7 % mejor y 2 % mucho mejor), evidenciando el límite impuesto por el poder adquisitivo actual.

LEER MÁS: Día del Niño: las jugueterías santafesinas esperan un impulso en las ventas con un ticket promedio desde los $20.000

Las ventas 2026

Según destaca la Came, la información cualitativa relevada evidencia que el desempeño de "las ventas respondió primordialmente a estrategias de tracción de flujo financiero y rotación de mercadería". Y que la absorción de costos de financiamiento y la aplicación de descuentos agresivos permitieron alcanzar niveles de colocación similares o levemente inferiores a los del año anterior, "aun a costa de comprimir la rentabilidad".

En paralelo, el comportamiento del consumidor se caracterizó por la postergación de la decisión de compra hasta el último momento y la priorización de bienes de menor valor unitario, en un contexto condicionado por restricciones presupuestarias y mayor concurrencia de canales alternativos de comercialización.

Por debajo de las expectativas de reactivación

Respecto a la incidencia de la fecha sobre la actividad, el relevamiento refleja que el impacto comercial fue predominantemente acotado y por debajo de las expectativas de reactivación. Para el 36 % de los comercios la fecha sumó movimiento, pero no alteró el panorama general, mientras que un 35,5 % reportó un impacto moderado y un 19,3 % señaló una nula incidencia en sus ventas. De este modo, apenas el 9,1 % consideró que la celebración resultó clave para dinamizar el mes, confirmando que la jornada operó como un alivio transitorio de liquidez y rotación de inventario más que como un dinamizador estructural del consumo pyme.

La totalidad de los cinco rubros relevados registró contracciones interanuales en sus niveles de venta frente a 2025. Las caídas más pronunciadas se observaron en Juguetería (-4,8%) e Indumentaria (-4,1%), seguidas por Calzado y marroquinería (-3,1%). En tanto, Librería (-1,8%) y Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-1%) exhibieron los retrocesos más moderados del período.

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