Colón estará atento a varios resultados que pueden mover la tabla

El Sabalero ya piensa en San Miguel, pero también seguirá de cerca distintos partidos de la fecha 25 que involucran a equipos de la Zona A y pueden modificar la pelea por los puestos de Reducido.

Mientras prepara su visita a San Miguel, Colón también tendrá un ojo puesto en lo que suceda este domingo en distintos escenarios de la Primera Nacional. La fecha interzonal presenta varios encuentros que pueden generar movimientos importantes en la Zona A, especialmente entre los equipos que luchan por meterse en el Reducido.

El Sabalero viene de derrotar 3-0 a Patronato en el Brigadier López y necesita seguir sumando para acercarse a los puestos de privilegio. Por eso, los resultados de Deportivo Madryn, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever y Racing de Córdoba , entre otros, serán seguidos con atención.

Madryn y Almirante Brown, dos resultados para mirar de cerca

Uno de los partidos más importantes será el que protagonizarán San Martín de Tucumán y Deportivo Madryn, desde las 17 en La Ciudadela.

El Aurinegro llega sexto con 36 puntos y dos victorias consecutivas, mientras que el Santo tucumano suma cuatro partidos sin ganar y ocupa el noveno lugar de la Zona B, con 31 unidades.

También será importante para la pelea de arriba lo que ocurra en Ezeiza, donde Tristán Suárez recibirá a Almirante Brown desde las 15. El conjunto de Isidro Casanova suma 38 puntos y marcha cuarto en la Zona A, además de atravesar una racha de ocho partidos sin perder, con cinco victorias.

El equipo de Alejandro Montenegro viene de vencer a Ciudad de Bolívar y buscará sumar nuevamente para mantenerse en los puestos de privilegio.

Otros resultados que pueden modificar el panorama

En Salta habrá clásico entre Central Norte y Gimnasia y Tiro, desde las 17. El Cuervo está decimosexto en la Zona A con 23 puntos, apenas uno por encima del lugar que marca el descenso, por lo que necesita sumar con urgencia.

En Jujuy, Gimnasia recibirá a Chaco For Ever desde las 16. El conjunto chaqueño llega en zona de descenso y necesita sumar para intentar salir de una situación comprometida.

Otro encuentro que puede ser seguido con atención será el que disputarán Racing de Córdoba y San Martín de San Juan, desde las 17. La Academia acumula 34 puntos y pretende acercarse a los puestos de Reducido.

Para Colón, cada uno de estos resultados puede tener impacto directo en la tabla. El Sabalero debe hacer su parte ante San Miguel, pero también estará atento a cómo responden los equipos que compiten por los mismos objetivos.

Después de dos triunfos consecutivos desde la llegada de Iván Delfino, el equipo santafesino busca prolongar su recuperación y, al mismo tiempo, empezar a achicar diferencias con quienes tiene por delante.