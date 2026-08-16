Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón estará atento a varios resultados que pueden mover la tabla

El Sabalero ya piensa en San Miguel, pero también seguirá de cerca distintos partidos de la fecha 25 que involucran a equipos de la Zona A y pueden modificar la pelea por los puestos de Reducido.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 13:23hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Colón estará atento a varios resultados que pueden mover la tabla

Mientras prepara su visita a San Miguel, Colón también tendrá un ojo puesto en lo que suceda este domingo en distintos escenarios de la Primera Nacional. La fecha interzonal presenta varios encuentros que pueden generar movimientos importantes en la Zona A, especialmente entre los equipos que luchan por meterse en el Reducido.

El Sabalero viene de derrotar 3-0 a Patronato en el Brigadier López y necesita seguir sumando para acercarse a los puestos de privilegio. Por eso, los resultados de Deportivo Madryn, Almirante Brown, Central Norte, Chaco For Ever y Racing de Córdoba, entre otros, serán seguidos con atención.

Madryn y Almirante Brown, dos resultados para mirar de cerca

Uno de los partidos más importantes será el que protagonizarán San Martín de Tucumán y Deportivo Madryn, desde las 17 en La Ciudadela.

El Aurinegro llega sexto con 36 puntos y dos victorias consecutivas, mientras que el Santo tucumano suma cuatro partidos sin ganar y ocupa el noveno lugar de la Zona B, con 31 unidades.

También será importante para la pelea de arriba lo que ocurra en Ezeiza, donde Tristán Suárez recibirá a Almirante Brown desde las 15. El conjunto de Isidro Casanova suma 38 puntos y marcha cuarto en la Zona A, además de atravesar una racha de ocho partidos sin perder, con cinco victorias.

El equipo de Alejandro Montenegro viene de vencer a Ciudad de Bolívar y buscará sumar nuevamente para mantenerse en los puestos de privilegio.

Otros resultados que pueden modificar el panorama

En Salta habrá clásico entre Central Norte y Gimnasia y Tiro, desde las 17. El Cuervo está decimosexto en la Zona A con 23 puntos, apenas uno por encima del lugar que marca el descenso, por lo que necesita sumar con urgencia.

En Jujuy, Gimnasia recibirá a Chaco For Ever desde las 16. El conjunto chaqueño llega en zona de descenso y necesita sumar para intentar salir de una situación comprometida.

Otro encuentro que puede ser seguido con atención será el que disputarán Racing de Córdoba y San Martín de San Juan, desde las 17. La Academia acumula 34 puntos y pretende acercarse a los puestos de Reducido.

Para Colón, cada uno de estos resultados puede tener impacto directo en la tabla. El Sabalero debe hacer su parte ante San Miguel, pero también estará atento a cómo responden los equipos que compiten por los mismos objetivos.

Después de dos triunfos consecutivos desde la llegada de Iván Delfino, el equipo santafesino busca prolongar su recuperación y, al mismo tiempo, empezar a achicar diferencias con quienes tiene por delante.

Colón San Miguel Primera Nacional
Noticias relacionadas
Iván Delfino alcanzó una efectividad del 80% dirigiendo a Colón en el Brigadier López.

La notable y asombrosa efectividad que alcanzó Iván Delfino dirigiendo a Colón como local

nacho lago, otra vez clave en colon: me pone contento que el gol suceda seguido

Nacho Lago, otra vez clave en Colón: "Me pone contento que el gol suceda seguido"

escandalo en patronato: agredieron a dos jugadores tras la derrota ante colon

Escándalo en Patronato: agredieron a dos jugadores tras la derrota ante Colón

colon gano y nadie afloja: ferro y moron tambien festejaron y la cima sigue al rojo vivo

Colón ganó y nadie afloja: Ferro y Morón también festejaron y la cima sigue al rojo vivo

Lo último

Fentanilo contaminado: una falla técnica de cinco segundos en una manguera habría provocado la tragedia

Fentanilo contaminado: una falla técnica de cinco segundos en una manguera habría provocado la tragedia

Día del Niño: pese a los descuentos y cuotas, las ventas cayeron 2,5% con un ticket promedio que rozó los $46.000

Día del Niño: pese a los descuentos y cuotas, las ventas cayeron 2,5% con un ticket promedio que rozó los $46.000

Alivio fiscal en Santa Fe: la Provincia devolvió $5.000 millones de Ingresos Brutos en siete meses

Alivio fiscal en Santa Fe: la Provincia devolvió $5.000 millones de Ingresos Brutos en siete meses

Último Momento
Fentanilo contaminado: una falla técnica de cinco segundos en una manguera habría provocado la tragedia

Fentanilo contaminado: una falla técnica de cinco segundos en una manguera habría provocado la tragedia

Día del Niño: pese a los descuentos y cuotas, las ventas cayeron 2,5% con un ticket promedio que rozó los $46.000

Día del Niño: pese a los descuentos y cuotas, las ventas cayeron 2,5% con un ticket promedio que rozó los $46.000

Alivio fiscal en Santa Fe: la Provincia devolvió $5.000 millones de Ingresos Brutos en siete meses

Alivio fiscal en Santa Fe: la Provincia devolvió $5.000 millones de Ingresos Brutos en siete meses

Sarmiento venció 2-0 a Huracán y se metió de lleno en la pelea

Sarmiento venció 2-0 a Huracán y se metió de lleno en la pelea

Con la mira en 2027, el peronismo santafesino suma precandidatos

Con la mira en 2027, el peronismo santafesino suma precandidatos

Ovación
La Antorcha Suramericana llega este domingo a la ciudad de Santa Fe: celebración en la Costanera Oeste

La Antorcha Suramericana llega este domingo a la ciudad de Santa Fe: celebración en la Costanera Oeste

Escándalo en Patronato: agredieron a dos jugadores tras la derrota ante Colón

Escándalo en Patronato: agredieron a dos jugadores tras la derrota ante Colón

Nacho Lago, otra vez clave en Colón: Me pone contento que el gol suceda seguido

Nacho Lago, otra vez clave en Colón: "Me pone contento que el gol suceda seguido"

Todos los partidos del domingo en el Clausura: horarios, TV y formaciones

Todos los partidos del domingo en el Clausura: horarios, TV y formaciones

Colón estará atento a varios resultados que pueden mover la tabla

Colón estará atento a varios resultados que pueden mover la tabla

Policiales
Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Rosario: Policía Federal apresó a 13 personas y desarticuló una organización dedicada a la venta barrial de drogas

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Aprehendieron al presunto autor de una tentativa de homicidio en Santa Rosa de Lima

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Forzaron una reja y robaron $119.000 y un celular de un local comercial del macrocentro santafesino

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Agenda Santa Fe: música, fiestas y propuestas para disfrutar el fin de semana largo

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira Términos y condiciones tour

Usted Señalemelo llega a Santa Fe en el marco de su gira "Términos y condiciones tour"

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando Es hora de hablar

Un encuentro para reír, reflexionar y sanar: Sofía Calvo llega a Santa Fe presentando "Es hora de hablar"

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed

Rompiendo Espejos regresa a Tribus con un show especial: 25 años de Sed