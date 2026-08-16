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Escándalo en Patronato: agredieron a dos jugadores tras la derrota ante Colón

Alan Sosa y Facundo Díaz fueron atacados por un grupo de hinchas luego del 3-0 sufrido ante Colón. El defensor terminó con un corte en la cabeza y el arquero presentó hematomas en el rostro.

Ovación

Por Ovación

16 de agosto 2026 · 09:45hs
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Escándalo en Patronato: agredieron a dos jugadores tras la derrota ante Colón

Patronato atraviesa uno de los momentos más delicados de su temporada en la Primera Nacional. El equipo de Paraná acumula 11 partidos sin ganar, se encuentra en puestos de descenso al Federal A y, tras la derrota por 3-0 ante Colón en Santa Fe, varios integrantes del plantel fueron víctimas de un violento episodio cuando regresaron a Paraná.

Agresión a los jugadores de Patronato tras la derrota ante Colón

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, en las inmediaciones del estadio Presbítero Bartolomé Grella, luego del regreso del plantel desde Santa Fe. Según trascendió, un grupo de hinchas increpó a los futbolistas por el presente deportivo y posteriormente agredió a algunos jugadores que habían regresado al estadio para retirar sus pertenencias.

Los más afectados fueron Alan Sosa, arquero y capitán, y el defensor Facundo Díaz. Díaz recibió un golpe en la cabeza que le provocó un corte y posteriormente fue visto con una venda y manchas de sangre en su indumentaria. Sosa, en tanto, sufrió fuertes golpes y hematomas en el rostro.

Ambos futbolistas debieron ser trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

Investigan el ataque

Tras el episodio intervino la Policía de Entre Ríos, junto con personal de Investigaciones. Entre las medidas que se analizan aparece la revisión de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del estadio y en los sectores cercanos.

Hasta el momento, no fueron identificados los responsables de la agresión y la dirigencia de Patronato no emitió una comunicación oficial sobre lo sucedido.

La violencia se produjo pocas horas después de la caída ante Colón, que se impuso 3-0 en el estadio Brigadier López por la fecha 25 de la Primera Nacional. Los goles del Sabalero fueron convertidos por Agustín Toledo, Ignacio Lago y Matías Muñoz.

Patronato, cada vez más complicado

El presente futbolístico del conjunto entrerriano explica el clima de tensión que se vive alrededor del equipo, aunque de ninguna manera justifica la agresión contra los jugadores.

Patronato suma apenas 24 puntos y ocupa el 17° lugar de la Zona B, apenas cuatro unidades por encima de Güemes de Santiago del Estero, que tiene 20 y se encuentra último. También están comprometidos Chacarita, con 26, y San Martín de San Juan, con 28.

La última victoria del equipo fue el 11 de abril, cuando derrotó 1-0 a Almagro. Desde entonces acumuló 11 encuentros sin triunfos, con siete empates y cuatro derrotas.

En esa racha aparecen igualdades ante Tristán Suárez, Agropecuario, Atlético de Rafaela, Midland, Gimnasia y Tiro de Salta, Quilmes y Colegiales, además de derrotas frente a Güemes, San Martín de Tucumán, Midland y Colón.

Patronato, campeón de la Copa Argentina 2022, atraviesa así una situación deportiva crítica y ahora también quedó envuelto en un grave episodio de violencia que tuvo como víctimas a dos integrantes de su propio plantel.

Patronato Colón Alan Sosa
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