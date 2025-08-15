Uno Santa Fe | Política | Patricia Bullrich

Patricia Bullrich confirmó que será candidata a senadora por la Libertad Avanza

La ministra de Seguridad Nacional se mostró en redes sociales oficializando su candidatura. Se presentará por la ciudad de Buenos Aires

15 de agosto 2025 · 20:33hs
Patricia Bullrich será la candidata a senadora por La Libertad Avanza

Patricia Bullrich será la candidata a senadora por La Libertad Avanza, en representación de la ciudad de Buenos Aires.

La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, oficializó este viernes su candidatura como senadora por la ciudad de Buenos Aires, en la lista de La Libertad Avanza. Si bien era casi un hecho esto, aún restaba la oficialización, que fue confirmada por la propia funcionaria.

"Donde están las batallas más difíciles, ahí voy a estar poniendo el cuerpo. Donde se defiende el país que soñamos y debemos construir. Donde se construye futuro", escribió Bullrich en un posteo en su cuenta de X.

Y siguió: "Después de dar todo por la seguridad de los argentinos de bien, de recuperar el orden y hacer respetar la Ley, la próxima batalla está en el Senado".

Bullrich, de Seguridad Nacional al Senado

La funcionaria, que pasó por las filas de la Alianza y también integró el gobierno de Cambiemos, manifestó que en el Senado va a liderar "los cambios que el país necesita y que dependen del Congreso, para proteger la libertad y blindar todo el esfuerzo que hicimos hasta ahora".

Para Bullrich, el esfuerzo de la ciudadanía "mantiene" firme al Gobierno "para dejar atrás" a quienes, en su criterio, "hundieron" a la Argentina "en el desorden, la delincuencia y la pobreza".

"Esos inútiles y corruptos quieren destruir todo para volver al poder. No les importa la gente ni el país. Pero no vamos a dejar que se lleven puesto todo el trabajo hecho. Es momento de decidir: construimos futuro o volvemos al fracaso", finalizó.

