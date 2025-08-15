Reforma constitucional: primera luz verde a la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro

La comisión de Poder Legislativo y Ejecutivo de la Convención emitió dictámenes claves de cara a una fase decisiva del proceso de modificación de la Carta Magna

La comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo sesionó en el recinto del Senado de Santa Fe.

La comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo de la Convención Reformadora de la Carta Magna de Santa Fe emitió este viernes un dictamen que le empieza a abrir la puerta a la reelección del gobernador Maximiliano Pullaro . Previamente, en sesión plenaria, los constituyentes habían modificado el artículo 25 del reglamento interno sobre la formulación de despachos de comisiones de la Reforma Constitucional .

El dictamen de la comisión de Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, emitido al caer la tarde tras deliberar en el Senado santafesino, habilita la reelección del gobernador y vice. Y fija una sola reelección para los legisladores provinciales .

Respecto de la chance de que esta herramienta pueda ser utilizada por el actual mandatario provincial,el despacho de comisión contempla una cláusula transitoria.

Pullaro y la reelección

“Los mandatos de las autoridades provinciales elegidas por el voto popular que se encuentran en ejercicio al momento de sancionarse esta reforma no serán considerados como primer período, con excepción de lo dispuesto para el gobernador y vice, para quienes el mandato vigente se considera primer mandato”, sostiene la cláusula transitoria.

En función de eso, para el caso de Pullaro y Gisela Scaglia ya contaría el primer mandato en la provincia. En tanto, para los legisladores contaría el primer mandato desde 2027.

image Avanzaron los acuerdos políticos en la comisión que preside Rodrigo Borla. Foto: Archivo / La Capital.

Los dictámenes están divididos en tres materias: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y cláusulas transitorias. Al despacho de Unidos se sumó la firma de un representante del bloque Somos Vida y Libertad, en las partes competentes al Ejecutivo y Legislativo.

Hasta el viernes de la semana próxima los restantes bloques tienen tiempo de presentar sus propios dictámenes o firmar los ya propuestos.

En la comisión se debaten reformas vinculadas al funcionamiento y atribuciones de los dos poderes políticos de gobierno. Examina artículos referidos a la Legislatura y al Poder Ejecutivo, con el objetivo de modernizar su estructura, fortalecer el equilibrio institucional y mejorar los mecanismos de representación, control y gestión del Estado.