Con varios cruces, Diputados dio media sanción a la emergencia por Dengue

La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de ley para establecer la emergencia sanitaria por dengue durante un plazo de 90 días. El proyecto generó un cruce entre los legisladores de las diferentes bancadas porque se trató sobre tablas y sin pasar por el análisis de las comisiones. Ese fue el principal argumento de las bancadas del Partido Justicialista, del Frente Social y Popular, de Igualdad y Participación y del unibloque de Oscar Martínez para pedir su abstención en la votación. Todos dijeron estar de acuerdo con la gravedad de la problemática del dengue en la provincia, pero no compartieron la manera en que se llegaba a dar la media sanción. El resultado fue 34 votos positivos contra 10 abstenciones.

Incluso el diputado Leandro Busatto dijo que ese proyecto de ley se podría haber resuelto con un proyecto de comunicación y que lo que se votó era más una forma de fijas la postura política del bloque mayoritario.

Esa mención, tal vez, tuvo un segundo mensaje solapado debido a que el proyecto fue autoría de la diputada del PRO, María Ximena Sola, pero para ser aprobado necesitó de la mayoría del bloque del Frente Progresista. Todos votaron juntos. Además, Busatto argumentó que la emergencia también avanzaba sobre facultades que eran potestad del Poder Ejecutivo.

Al respecto, Fabián Palo Oliver, advirtió que el proyecto fue presentado hace 60 días y que no se trató allí porque las comisiones no estaban tratando los proyectos que no estaban incluídos en el temario del período extraordinario que finalizó el 30 de abril.

Pero también expuso que "no es la primera vez que un proyecto de ley, si amerita la urgencia, se trate sobre tablas" sin el paso por comisiones. "No hay motivos para no adherir a un proyecto que establece la emergencia si todos estamos de acuerdo en la importancia de la problemática", sostuvo Palo Oliver y agregó, sobre que se estaría avanzando sobre las facultades del Ejecuitvo, que durante la gobernación de Antonio Bonfatti, se declaró la emergencia en seguridad y que no se trató de un mensaje enviado por el Ejecutivo, si no que fue un proyecto del bloque del PJ en la Cámara de Diputados cuando tenía mayoría y que luego el Senado le dio la sanción definitiva.

"No vemos acción del gobierno provincial. Entendemos que hoy todos los esfuerzos están puestos en el Covid, pero no podemos justificar que no haya energía ni acción del Ministerio de Salud que permita controlar la situación que se vive con el dengue", sostuvo el diputado radical que utilizó a su favor las palabras del propio Omar Perotti durante su discurso de apertura de sesiones cuando el gobernador dijo que "no alcanza con lo que se está haciendo".

Diputados paraninfo1.png En esta sesión de Diputados hubo tres legisladores que participaron desde sus hogares. La emergencia sanitaria por dengue recibió 34 votos afirmativos y 10 abstenciones.

En tanto, la diputada socialista Lorena Ulieldin, descartó que se trate de una excusa para tener un rédito político y dijo que fue la propia directora de Epidemiología de la provincia quien reconoció que "Santa Fe está soportando la peor epidemia de dengue desde 2015 a la fecha".

Por su parte, la autora de la iniciativa se refirió al objetivo de la Emergencia y explicó que “a partir de la sanción de esta ley, el Ejecutivo se encuentra autorizado a reajustar los recursos y disponer de los mismos para realizar la campaña correspondiente de prevención, atención y evolución del virus del dengue en todo el territorio de la provincia y poniendo especial foco en las zonas más afectadas”.

El proyecto también contempla crear un comité de coordinación que esté bajo la dirección del Ministerio de Salud de la provincia. Ese cuerpo estaría integrado, además, por representantes del Ministerio de Gestión Pública, de Gobierno, Justicia, Derechos Humanos y Diversidad y de Desarrollo Social, como así también por tres representantes de la Cámara de Senadores y tres representantes de la Cámara de Diputados, designados a tal fin por cada una de las Cámaras.

En ese sentido, el proyecto también contempla que en cada departamento, tal como ocurre con la emergencia por el Covid-19, se establezca un comité que permita coordinar acciones específicas a atender las problemáticas de esos distritos.

Mientras que en el último artículo se establece la obligatoriedad de dar publicidad en los sitios oficiales a los datos de contagios producidos en la provincia con un período no mayor a tres días la actualización. En este sentido, Ulieldin marcó que cuando el sitio oficial de la provincia anunciaba 15 casos de dengue en el departamento San Martín, en un solo efector de la ciudad de San Jorge había 80 casos.

Ahora la norma pasa a la Cámara de Senadores, donde el PJ tiene amplia mayoría y, si se le quiere dar un tratamiento rápido al proyecto, seguramente será el que tenga la última palabra.