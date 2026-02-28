Entonado políticamente, Milei abre este domingo las sesiones ordinarias del Congreso

El presidente brindará un mensaje con ambiciosas reformas ante senadores y diputados, y celebrará su performance durante las recientes extraordinarias

Como en la apertura de las sesiones ordinarias de 2025, Milei brindará su discurso desde un atril en el recinto de la Cámara de Diputados nacional.

Tras una sucesión de victorias legislativas en las últimas semanas , el presidente Javier Milei hablará este domingo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso nacional con la mira en 2027 y buscando consolidar el apoyo parlamentario mediante una agenda de transformaciones estructurales para el tercer año de gestión.

Milei asistirá al Congreso para dar inicio al período de actividad parlamentaria, en el marco de una ceremonia institucional que estará signada por el nuevo esquema de acuerdos políticos que acaba de allanarles el camino a reformas estructurales, como la laboral . En ese sentido, el jefe del Estado se dedicó en los últimos días a la preparación de su presentación ante el Parlamento.

El presidente tiene previsto anunciar nuevas reformas, al tiempo que hará foco en la consolidación política y económica del gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

También dedicará un párrafo a la importancia de profundizar la “batalla cultural” que promueve su administración en un discurso originalmente previsto para las 21 y que durará aproximadamente una hora.

Prime time

La elección del horario nocturno para la exposición del primer mandatario frente a senadores y diputados apunta a captar la mayor atención posible de los argentinos.

Se trata de una estrategia, fogoneada por el asesor Santiago Caputo, ya aplicada en los años anteriores con el objetivo de que el mensaje oficial coseche los niveles más altos de audiencia en todo el país. Milei volverá a utilizar un atril en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados para brindar su discurso.

Lo cierto es que el oficialismo llega a una nueva Asamblea Legislativa luciendo una mayor base de sustentación política a los dos años anteriores.

En ese sentido, LLA viene de consolidar una mayoría entre legisladores propios y aliados habituales, un cambio de fichas en el tablero político que marca un fuerte contraste con los primeros meses de la gestión libertaria.

La mesa política del gobierno de Milei acaba de lograr resultados positivos durante las recientes sesiones extraordinarias, marco en el cual los gobernadores acompañaron los proyectos clave de Balcarce 50.

Durante su alocución, el presidente describirá la situación actual y anunciará las metas a cumplir a lo largo de 2026. Por ese motivo, se especula con el anuncio de una ambiciosa batería de reformas a trabajar este año.

Lo que vendrá en el Congreso

El cronograma de trabajo legislativo incluye el tratamiento en Diputados del proyecto de ley de glaciares, recientemente sancionado por el Senado.

Asimismo, el Ejecutivo enviará una propuesta de financiamiento universitario, un plan que aspira a resolver los conflictos con las casas de altos estudios tras el veto a la ley anterior de la oposición.

Otro tema prioritario para el gobierno de LLA es la reforma electoral. De hecho, el gobierno ya ratificó su intención de eliminar las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (Paso). Se trata de una herramienta que el oficialismo había logrado suspender el año pasado, pero resta concretar un cambio definitivo en la norma.

Las modificaciones en el financiamiento de los partidos políticos, incluida en el proyecto original de la ley Bases, es otro tópico que el oficialismo quiere reactivar en los próximos meses.

Respecto de las relaciones exteriores, el Ejecutivo pretende la aprobación del pacto comercial con Estados Unidos. Además, Milei pedirá al Congreso la adhesión al Consejo de Paz, una iniciativa que sintoniza con la administración de Donald Trump.

En materia económica, la Casa Rosada elabora una reforma tributaria con el objetivo de bajar la carga impositiva, una de las principales promesas de la campaña electoral libertaria.

No obstante, el gobierno de Milei espera alcanzar una mayor consolidación fiscal antes de resetear integralmente el sistema tributario argentino.

Acerca de una reforma jubilatoria, todo indica que el gobierno esperará que se produzcan efectos positivos en el empleo, tras los cambios en la legislación laboral, antes de avanzar en ese sentido.