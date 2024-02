Delante de Donald Trump, Milei cargó contra "el socialismo" y la "agenda asesina"

Entre las varias cuestiones técnicas que enunció, además de teoremas y principios, volvió a apuntar contra el socialismo y el estatismo en casi todos los pasajes de su discurso: "La propiedad privada y los mercados libres determinan el funcionamiento del sistema de precios y permiten hacer el cálculo económico. Esto muestra por qué el socialismo, en ninguna de sus vertientes, puede funcionar".

"Cuanto más Estado hay, más violencia hay, más distorsión hay y peor funciona el sistema", aseguró Milei, antes de continuar con otras teorías económicas, afirmar que "promover el libre comercio es promover la paz" y que "la intervención socialista destruye la economía".

Discurso de campaña

La atención se centró cuando, pasada la mitad de su discurso, dijo a los presentes: "Les voy a contar el caso de un país que conozco, llamado Argentina".

Tras ello, volvió a enumerar varias de sus consignas de campaña y mencionó que con sus equipos de gobierno "hemos descubierto 380 mil regulaciones que traban el funcionamiento del sistema económico", sin nombrar ninguna.

Y continuó: "Nuestras dos grandes primeras medidas de reformas estructurales (el megadecreto y la ley ómnibus) tuvo grandes resistencias por parte de los beneficiarios de este sistema decadente que empobrece a los argentinos de bien en favor de la casta corrupta. Pero no nos vamos a rendir en volver a hacer a Argentina grande nuevamente".

"Agenda asesina"

Sobre el final de su discurso, el presidente argentino volvió a cargar contra la agenda del aborto legal, seguro y gratuito, y contra el calentamiento global y el cambio climático.

"La democracia fue creada para respetar la más pequeña de las minorías: el individuo", comenzó Milei, para sumar que "cuando ingresan las ideas socialistas y la idea de democracia ilimitada, aparece el populismo".

"El origen de la agenda asesina, como la del aborto, podemos encontrarlo con los egipcios queriendo exterminar a los judíos", aseguró el presidente. Además, aseguró que "Children parenthood (en referencia a Planned Parenthood, una ONG estadounidense que promueve la educación sexual y el acceso al aborto) tiene más locales en el mundo que McDonalds". Esto arranco unos tímidos aplausos del público presente.

Sin embargo, Milei fue por más y dijo que "el posmarxismo, en su derrota en lo económico, trasladó sus batallas a otros aspectos de la vida. Por ejemplo, el ecologismo, donde plantea la lucha del hombre contra la naturaleza y donde culpan al ser humano del calentamiento global, cuando esto ya ha pasado cuatro veces en la historia del planeta". Este concepto, cabe aclarar, fue desmentido en varias oportunidades por miles de científicos alrededor del mundo ya que hay un consenso mundial en la materia.

"Para corregir ese problema (la crisis climática), no se les ocurrió otra cosa que exterminar a los humanos. Si tuviéramos un problema de recursos, tendríamos que colonizar otros planetas y no promover la muerte", aseguró el presidente.

Milei cerró su disertación pidiéndole al público no dejar "avanzar al socialismo": "No avalen la idea de los fallos del mercado, no permitan el avance de la agenda asesina y no se dejen llevar por los cantos de sirena de la justicia social. Vengo de un país que compró todas esas ideas estúpidas".

Banca de Trump

Antes de la disertación de Milei, el ex presidente estadounidense Donald Trump celebró la presencia del presidente argentino en la CPAC. "Tenemos un gran grupo de líderes, locales y de todo el mundo, entre ellos el presidente de Argentina, que ha tenido mucha publicidad", señaló Trump al inicio de su discurso.

"Es un gran hombre, es Maga (Make Argentina Great Again/Hacer Argentina Grande de Nuevo)", dijo en referencia al acrónimo que fue el lema de su campaña "Hacer América Grande de Nuevo", que lo llevó a la presidencia en 2016.

El magnate dijo que el propio Milei había dicho que era Maga. "Y me di cuenta que es uno de los pocos que puede hacerlo", aseguró. Ambos se encontraron detrás del escenario principal.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FWorldsource24%2Fstatus%2F1761497404719685913&partner=&hide_thread=false #BREAKING: Donald Trump meets Argentinian Prime Minister Javier Milei at CPAC in Washington DC pic.twitter.com/UTvQwf31Ou — World Source News 24/7 (@Worldsource24) February 24, 2024

Milei permanecerá en Estados Unidos hasta la noche de este domingo, cuando emprenderá el regreso a Buenos Aires. Y su llegada está prevista para el lunes por la mañana.