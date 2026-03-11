La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional, jornada en la que Colón será local frente a Acassuso.
Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López
La AFA dio a conocer el plantel de árbitros para la fecha 5 del Torneo de la Primera Nacional, donde Colón recibirá al puntero Acassuso.
Por Ovación
Los datos del duelo entre Colón y Acassuso
El encuentro se disputará el sábado 14 de marzo a las 22 en el Estadio Brigadier General Estanislao López y contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira, quien estará acompañado por Maximiliano Castelli como asistente 1 y Mauro Ramos Errasti como asistente 2. En tanto, César Ceballo será el cuarto árbitro del compromiso.
LEER MÁS: Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo
El Sabalero buscará hacerse fuerte en condición de local y sumar puntos importantes en la Zona A del torneo, en un duelo que promete un gran marco en el estadio rojinegro.
Toda la fecha 5 de la Primera Nacional
Atlético de Rafaela - San Martín (SJ)
Árbitro: Álvaro Carranza
Asistente 1: Matías Bianchi
Asistente 2: Emiliano Bustos
Cuarto árbitro: Alejandro Scionti
Racing (Cba.) - Alte. Brown
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Marcos Horticolou
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Darío Sandoval
Los Andes - Central Norte (S.)
Árbitro: Ariel Cruz
Asistente 1: Federico García
Asistente 2: Cecilio Calcagno
Cuarto árbitro: Laura Fortunato
All Boys - Dep. Madryn
Árbitro: Nahuel Viñas
Asistente 1: Ramón Ortiz
Asistente 2: Mariano Rosetti
Cuarto árbitro: Nicolás Kresta
Dep. Morón - Chaco For Ever
Árbitro: Matías Billone
Asistente 1: Ariel Scime
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Tomás Aybar
Estudiantes - Def. de Belgrano
Árbitro: Gastón Monson Brizuela
Asistente 1: Juan Manuel González
Asistente 2: Francisco Gugliota
Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia
San Miguel - San Telmo
Árbitro: Nicolás Mastroieni
Asistente 1: Mariano Ruas
Asistente 2: Sebastián Pumetti
Cuarto árbitro: Alejandro Porticella
Godoy Cruz (Mza.) - Ferro Carril Oeste
Árbitro: Bryan Ferreyra
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: José Díaz
T. Suárez - Güemes (S.E.)
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Nicolás Gruccio
Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca
Colón - Acassuso
Árbitro: Gonzalo Pereira
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Mauro Ramos Errasti
Cuarto árbitro: César Ceballo
Quilmes A.C. - Patronato (P.)
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Lucas Brumer
Agropecuario Arg. - Chacarita Jrs.
Árbitro: Javier Delbarba
Asistente 1: Lucio Méndez
Asistente 2: Daniel Zamora
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
LEER MÁS: Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita
F.C. Midland - Almagro
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Diego Fernández
Cuarto árbitro: Cristian Cernadas
Gimnasia y Tiro (S.) - Temperley
Árbitro: Pablo Giménez
Asistente 1: Juan Del Fueyo
Asistente 2: Sebastián Osudar
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
Gimnasia y Esgrima (J.) - Colegiales
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Eduardo Lucero
Asistente 2: Alejandro Schneller
Cuarto árbitro: Nelson Bejas
Mitre (S.E.) - Ciudad de Bolívar
Árbitro: Juan Nebietti
Asistente 1: Pascual Fernández
Asistente 2: Martín Saccone
Cuarto árbitro: Federico Guaymas
San Martín (T.) - Nueva Chicago
Árbitro: Lucas Cavallero
Asistente 1: Ernesto Callegari
Asistente 2: Javier Viglietti
Cuarto árbitro: Francisco Acosta
Atlanta - Dep. Maipú (Mza.)
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Federico Pomi
Asistente 2: Maximiliano Montenegro
Cuarto árbitro: Gabriel Flores