Colón ya tiene árbitro confirmado para recibir a Acassuso en el Brigadier López

La AFA dio a conocer el plantel de árbitros para la fecha 5 del Torneo de la Primera Nacional, donde Colón recibirá al puntero Acassuso.

11 de marzo 2026 · 07:35hs
La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales para la quinta fecha del campeonato de la Primera Nacional, jornada en la que Colón será local frente a Acassuso.

Los datos del duelo entre Colón y Acassuso

El encuentro se disputará el sábado 14 de marzo a las 22 en el Estadio Brigadier General Estanislao López y contará con el arbitraje de Gonzalo Pereira, quien estará acompañado por Maximiliano Castelli como asistente 1 y Mauro Ramos Errasti como asistente 2. En tanto, César Ceballo será el cuarto árbitro del compromiso.

LEER MÁS: Con un juvenil de Colón, la Selección Sub 17 suma otra semana de trabajo

El Sabalero buscará hacerse fuerte en condición de local y sumar puntos importantes en la Zona A del torneo, en un duelo que promete un gran marco en el estadio rojinegro.

Toda la fecha 5 de la Primera Nacional

Atlético de Rafaela - San Martín (SJ)

Árbitro: Álvaro Carranza

Asistente 1: Matías Bianchi

Asistente 2: Emiliano Bustos

Cuarto árbitro: Alejandro Scionti

Racing (Cba.) - Alte. Brown

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Marcos Horticolou

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Los Andes - Central Norte (S.)

Árbitro: Ariel Cruz

Asistente 1: Federico García

Asistente 2: Cecilio Calcagno

Cuarto árbitro: Laura Fortunato

All Boys - Dep. Madryn

Árbitro: Nahuel Viñas

Asistente 1: Ramón Ortiz

Asistente 2: Mariano Rosetti

Cuarto árbitro: Nicolás Kresta

Dep. Morón - Chaco For Ever

Árbitro: Matías Billone

Asistente 1: Ariel Scime

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Tomás Aybar

Estudiantes - Def. de Belgrano

Árbitro: Gastón Monson Brizuela

Asistente 1: Juan Manuel González

Asistente 2: Francisco Gugliota

Cuarto árbitro: Valentín Bocaccia

San Miguel - San Telmo

Árbitro: Nicolás Mastroieni

Asistente 1: Mariano Ruas

Asistente 2: Sebastián Pumetti

Cuarto árbitro: Alejandro Porticella

Godoy Cruz (Mza.) - Ferro Carril Oeste

Árbitro: Bryan Ferreyra

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: José Díaz

T. Suárez - Güemes (S.E.)

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Nicolás Gruccio

Cuarto árbitro: Iván Castelu Coca

Colón - Acassuso

Árbitro: Gonzalo Pereira

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Mauro Ramos Errasti

Cuarto árbitro: César Ceballo

Gonzalo Pereira será el encargado de impartir justicia en el choque entre Colón y el líder Acassuso.

Quilmes A.C. - Patronato (P.)

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Lucas Brumer

Agropecuario Arg. - Chacarita Jrs.

Árbitro: Javier Delbarba

Asistente 1: Lucio Méndez

Asistente 2: Daniel Zamora

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

LEER MÁS: Los hinchas de Colón continuarán viendo a su equipo de forma gratuita

F.C. Midland - Almagro

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Diego Fernández

Cuarto árbitro: Cristian Cernadas

Gimnasia y Tiro (S.) - Temperley

Árbitro: Pablo Giménez

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Sebastián Osudar

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

Gimnasia y Esgrima (J.) - Colegiales

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Eduardo Lucero

Asistente 2: Alejandro Schneller

Cuarto árbitro: Nelson Bejas

Mitre (S.E.) - Ciudad de Bolívar

Árbitro: Juan Nebietti

Asistente 1: Pascual Fernández

Asistente 2: Martín Saccone

Cuarto árbitro: Federico Guaymas

San Martín (T.) - Nueva Chicago

Árbitro: Lucas Cavallero

Asistente 1: Ernesto Callegari

Asistente 2: Javier Viglietti

Cuarto árbitro: Francisco Acosta

Atlanta - Dep. Maipú (Mza.)

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Federico Pomi

Asistente 2: Maximiliano Montenegro

Cuarto árbitro: Gabriel Flores

