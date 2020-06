A las 11 en punto se puso en marcha el cortejo fúnebre que trasladó los restos del exgobernador Hernes Binner desde la sala velatorio de Casilda hasta el cementerio de San Lorenzo, donde serán cremados.

El féretro fue cubierto con rosas rojas, una Bandera argentina y otra del Partido Socialista. El tránsito en la cuadra donde se encuentra ubicada la sala velatoria, en Primero de Mayo al 1900, tuvo que ser cortado para facilitar la salida del coche fúnebre y para que la gente que se acercó a despedir al líder socialista pueda mantener el distanciamiento de rigor.

De acuerdo a lo organizado desde ayer, los restos del exintendente de Rosario se trasladaron al cementerio de San Lorenzo, donde se realizará la cremación. La salida del féretro fue acompañada por vecinos, familiares, amigos y militantes del Partido Socialista que le brindaron un cerrado aplauso durante unos minutos.

BinnerSepelio2.png El féretro fue cubierto con rosas rojas y las banderas argentina y del socialismo. Foto: La Capital / Celina M. Lovera.

Una caravana de vehículos acompañó al cortejo fúnebre hasta el acceso a la autopista a Córdoba, sitio hasta donde estaba permitido el acompañamiento de acuerdo a los protocolos sanitarios de la cuarentena.

Mientras el cortejo fúnebre se ponía en marcha, Juan Carlos Zabalza, otro de los principales dirigentes del Partido Socialista manifestó que recordará a Binner "por su trabajo inmenso de construcción política, del cual fue mentor y ejecutor esencial. Todas las transformaciones que se hicieron siendo gobierno tuvieron una cabeza que empujaba en una misma dirección y además había un conjunto de hombres y mujeres que acompañaron en un sentido constructivo".

"Hermes Binner pasó la vida pensando de qué forma se puede innovar para favorecer o mejorar la vida de quienes más lo necesitan. Hermes fue un padre común, con una enorme sensibilidad que dedicó su vida a mejorar la vida de la gente", agregó.

BinnerSepelio.png Rosas rojas y las banderas argentina y del socialismo sobre el féretro. Foto: La Capital / Celina M. Lovera.

Los diputados Enrique Estévez y Rubén Galassi, y el dirigente Juan Carlos Zabalza fueron los primeros dirigentes del Partido Socialista que llegaron hasta el ingreso de la sala velatoria para acompañar a la familia Binner.

En declaraciones a La Capital, Galassi manifestó: "Es un día muy doloroso para todos los socialistas y los santafesinos y argentinos que han conocido a Binner, que nos deja un gran legado. Es injusto tener que despedirlo así, sin poder darle todo el afecto por las circunstancias que estamos viviendo. Seguramente, más adelante tendremos la oportunidad de brindarle un merecido reconocimiento como se lo merece por todo lo que dio".

Galassi remarcó que Binner dedicó su vida "a trabajar por los demás, al estar al servicios de sus conciudadanos, no solo en los temas de salud sino también tendiendo una mano para cualquier necesidad. Binner dedicó su vida entera al servicio de los demás. Estamos doblemente tristes, porque no pudimos abrazarlo en los últimos meses y porque hoy no podemos estar con otros miles de santafesinos que seguramente lo hubiesen acompañado".

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista, el diputado nacional Enrique Estévez manifestó a La Capital que Binner "significó muchas cosas para la política argentina. Hermes fue una persona íntegra, que logró transmitir ideas y valores. Logró hacer realidad muchos sueños que parecían imposibles. Su mejor legado es el compromiso con las ideas. Fue un militantes de 24 horas que siempre veía luz donde había oscuridad. Demostró que era posible construir una nueva realidad".

Estévez hizo referencia también a las restricciones que impone la cuarentena para poder brindar una despedida acorde al exgobernador. "Tenemos que respetar estas normas de distanciamiento como seguramente a Hermes le hubiese gustado. Hay que cumplir con los protocolos por la pandemia que estamos viviendo, pero el reconocimiento se hará mucho más allá del socialismo, de personas que reconocen a Binner como una persona de bien", agregó.