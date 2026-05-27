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Los pibes, relegados en un Colón necesitado y armado para subir ya

Colón pelea en los primeros puestos de la zona A, pero el aporte de los juveniles es casi nulo. El nivel de la reserva no contribuye

Ovación

Por Ovación

27 de mayo 2026 · 14:48hs
Los pibes, relegados en un Colón necesitado y armado para subir ya

UNO Santa Fe | José Busiemi

El objetivo de Colón para esta temporada fue claro desde el primer día: apostar fuerte para volver rápido a Primera División. Por eso hubo borrón y cuenta nueva, con una profunda reestructuración del plantel y la llegada de 16 incorporaciones para afrontar una Primera Nacional tan larga como exigente.

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En ese contexto, el margen para los juveniles comenzó a achicarse cada vez más. Hoy, con el campeonato ya avanzado, la presencia de futbolistas surgidos del club dentro de la estructura principal es escasa. El entrenador Ezequiel Medrán armó una base con experiencia y nombres de la categoría para sostener la presión de pelear arriba.

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Sin embargo, hasta acá prácticamente no hubo espacio para los pibes. Apenas el arquero Tomás Paredes, ya siendo claro suplente; el lateral Conrado Ibarra, también relegado al banco; y Mateo Cardozo, con algunos minutos esporádicos, lograron tener cierta participación. Después, el panorama es mucho más limitado.

Tomás Paredes

Sigue en picada el aporte de los juveniles en Colón

Uno de los casos que más llama la atención es el de Zahir Yunis, que había dejado señales interesantes durante 2025 y parecía perfilado para ganar terreno dentro de la consideración del cuerpo técnico. Pero el mercado terminó jugando en contra de sus posibilidades: justamente en su posición fue donde más jugadores llegaron y, desde entonces, perdió protagonismo.

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La situación también expone otro problema de fondo: el flojo presente de la reserva. Los malos resultados y rendimientos irregulares no ayudan a potenciar alternativas ni tampoco a generar esa presión natural desde abajo para reclamar oportunidades en Primera. En otras etapas, Colón encontraba respuestas inmediatas en juveniles que aparecían para oxigenar el equipo o cubrir emergencias. Hoy, en cambio, a Medrán se le hace mucho más difícil meter mano en las inferiores como solución deportiva inmediata. La diferencia entre el plantel profesional y los chicos parece haberse ampliado. Hoy entre los 11 titular no hay valores surgidos del club.

Ezequiel medrán 1

Todo indica que el escenario podría profundizarse. Se viene un receso en el que el club tendría previsto utilizar los cuatro cupos disponibles y la competencia interna para los juveniles será todavía más compleja. La urgencia por ascender manda. Pero mientras Colón apuesta todo al resultado inmediato, la participación de los pibes queda cada vez más relegada. ¿Por nivel o necesidad?

Colón Ezequiel Medrán juveniles
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