Uno Santa Fe | Colón | Colón

Bruno Amiconi, el árbitro para una parada clave de Colón ante Almirante Brown

El juez bonaerense fue designado para el partido del próximo sábado a las 15.30 en Isidro Casanova. El Sabalero buscará volver al triunfo tras resignar la punta con el empate frente a Mitre

Ovación

Por Ovación

27 de mayo 2026 · 07:36hs
Bruno Amiconi, el árbitro para una parada clave de Colón ante Almirante Brown

Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la Zona A de la Primera Nacional. Bruno Amiconi fue designado como árbitro principal para el choque del próximo sábado desde las 15.30 ante Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 16 del campeonato.

LEER MÁS: Los varios interrogantes que se presentan en Colón y que Medrán tendrá que develarlos

El juez estará acompañado por Juan Pablo Millenaar como asistente número uno, Matías Noli como asistente dos y Guido Mascheroni se desempeñará como cuarto árbitro.

Colón, obligado a reaccionar

El Sabalero llegará a este compromiso con la necesidad de recuperar terreno, luego del empate 1-1 frente a Mitre en el Brigadier López, resultado que le hizo perder la cima de la Zona A y caer hasta la cuarta colocación.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán dejaron escapar una gran oportunidad en Santa Fe, ya que dominaron gran parte del encuentro pero no lograron sostener la ventaja y terminaron resignando dos puntos que hoy lo tienen persiguiendo a Deportivo Morón y Bolívar, los actuales líderes del grupo.

El historial de Amiconi con Colón

Bruno Amiconi dirigió a Colón en cinco oportunidades recientes, todas por Primera Nacional, con un saldo equilibrado para el conjunto rojinegro.

El último antecedente fue el 1 de marzo de este año, en el empate 1-1 frente a Ferro en Santa Fe. Antes había estado en la igualdad ante Chacarita por 1-1, en agosto de 2025 (el debut de Ezequiel Medrán como DT de Colón).

Además, arbitró dos derrotas consecutivas fuera de casa: el 1-0 frente a Deportivo Morón y el 3-2 ante Chacarita Juniors. La única victoria sabalera con Amiconi como juez fue el 2-1 frente a Nueva Chicago, en febrero de 2025.

El antecedente con Almirante Brown

Por el lado de Almirante Brown, el historial con Amiconi es mucho más breve. El árbitro solamente dirigió una vez al conjunto de Isidro Casanova y fue derrota: 1-0 frente a Almagro, en abril de 2024.

LEER MÁS: Colón rescató un empate en San Juan, pero sigue lejos de la zona de clasificación

Ahora, el juez bonaerense volverá a cruzarse con ambos equipos en un contexto caliente y con mucho en juego, ya que Colón necesita volver a sumar de a tres para no seguir perdiendo terreno en una Zona A cada vez más pareja.

PRIMERA NACIONAL

Fecha 16

Zona “A”

Viernes 29 de mayo

Racing (Cba.) - Ferro Carril Oeste, a las 21.00 horas

Árbitro: Jorge Broggi

Asistente 1: Lucas Pardo

Asistente 2: Gonzalo Ferrari

Cuarto árbitro: Agustín Vegetti

Sábado 30 de mayo

Estudiantes - Godoy Cruz, a las 15.00 horas

Árbitro: Franco Acita

Asistente 1: Sebastián Raineri

Asistente 2: Guillermo Yacante

Cuarto árbitro: Damián Rubino

All Boys - Los Andes, a las 15.30 horas

Árbitro: Felipe Viola

Asistente 1: Maximiliano Castelli

Asistente 2: Juan Ricciardi

Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni

Def. de Belgrano - San Telmo, a las 15.30 horas

Árbitro: Nelson Sosa

Asistente 1: Lucas Ripoli

Asistente 2: Hernán Vallejos

Cuarto árbitro: Jonathan Barrios

Alte. Brown - Colón, a las 15.30 horas

Árbitro: Bruno Amiconi

Asistente 1: Juan Pablo Millenaar

Asistente 2: Matías Noli

Cuarto árbitro: Guido Mascheroni

Domingo 31 de mayo

Dep. Madryn - Acassuso, a las 15.00 horas

Árbitro: Maximiliano Macheroni

Asistente 1: Juan Del Fueyo

Asistente 2: Malvina Schiell

Cuarto árbitro: Marcelo Sanz

Mitre (S.E.) - Dep. Morón, a las 16.00 horas

Árbitro: Maximiliano Manduca

Asistente 1: Julio Fernández

Asistente 2: Martín Grasso

Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez

Cdad. Bolivar - San Miguel, a las 16.00 horas en estadio Municipal de Bolivar

Árbitro: Juan Pablo Loustau

Asistente 1: Mario Bardina

Asistente 2: Darío Rojas Martínez

Cuarto árbitro: Valentín Pompei

Ctral. Norte (S.) - Chaco For Ever, a las 16.30 horas en estadio Padre E. Martearena

Árbitro: Fabrizio Llobet

Asistente 1: Manuel Sánchez

Asistente 2: Gisela Bosso

Cuarto árbitro: Darío Sandoval

Colón Bruno Amiconi Almirante Brown
Noticias relacionadas
¿hay una mano negra contra colon? otro penal ignorado y un arbitraje que genera bronca

¿Hay una mano negra contra Colón? Otro penal ignorado y un arbitraje que genera bronca

El DT de Colón Ezequiel Medrán tiene varias cuestiones por resolver.

Los varios interrogantes que se presentan en Colón y que Medrán tendrá que develarlos

cec fue contundente y goleo a colon por la segunda division

CEC fue contundente y goleó a Colón por la Segunda División

Pese a ganar un partido de los últimos seis que jugó, Colón está un punto por debajo del líder.

Las mejores aliadas de Colón son la mediocridad e irregularidad del Torneo

Lo último

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Último Momento
Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Descartaron un posible caso de ébola en un buque amarrado en el sur provincial: el tripulante tiene herpes zóster

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Los Pumas presentaron su nueva camiseta 2026 inspirada en el Sol de Mayo

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Búsqueda de la niña Guadalupe Lucero: elevaron a $20 millones la recompensa y actualizaron la foto de búsqueda

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Premios Gardel 2026: uno por uno, todos los ganadores

Ovación
Kimberley sueña en grande: Ahora hay que disfrutar este momento

Kimberley sueña en grande: "Ahora hay que disfrutar este momento"

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Se avecina una nueva jornada del Torneo del Interior y la Copa Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Las Panteras tienen plantel definido para jugar en Santa Fe

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Se disputó con éxito la tradicional Maratón José Oliva en Santo Tomé

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Ya tiene circuito confirmado la apertura de los play offs del Nuevo Car Show

Policiales
Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Ruta 11: cayeron dos narcos que llevaban más de tres kilos de cocaína en una moto

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Allanamientos de Gendarmería en Rosario: cayó un distribuidor y vendedor de drogas

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Detuvieron a un hombre de 37 años por la muerte de su mujer en barrio Guadalupe Oeste

Escenario
Piti Fernandez en Santa Fe

Piti Fernandez en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Bloody Tango con Noelia Marzol, se presenta en Santa Fe

Descubrí Peek el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Descubrí "Peek" el nuevo espectáculo de Cirque XXI ¡Un universo oculto espera ser espiado!

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira Aquí y Ahora

Alejandro Lerner llega a Santa Fe festejando 40 años de trayectoria con su gira "Aquí y Ahora"

Dante regresa a Tribus presentando Día 3, su último disco

Dante regresa a Tribus presentando "Día 3", su último disco