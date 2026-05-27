Colón ya conoce quién será el encargado de impartir justicia en un partido que puede resultar determinante para sus aspiraciones en la Zona A de la Primera Nacional. Bruno Amiconi fue designado como árbitro principal para el choque del próximo sábado desde las 15.30 ante Almirante Brown, en el estadio Fragata Presidente Sarmiento, por la fecha 16 del campeonato.
Bruno Amiconi, el árbitro para una parada clave de Colón ante Almirante Brown
El juez bonaerense fue designado para el partido del próximo sábado a las 15.30 en Isidro Casanova. El Sabalero buscará volver al triunfo tras resignar la punta con el empate frente a Mitre
Por Ovación
El juez estará acompañado por Juan Pablo Millenaar como asistente número uno, Matías Noli como asistente dos y Guido Mascheroni se desempeñará como cuarto árbitro.
Colón, obligado a reaccionar
El Sabalero llegará a este compromiso con la necesidad de recuperar terreno, luego del empate 1-1 frente a Mitre en el Brigadier López, resultado que le hizo perder la cima de la Zona A y caer hasta la cuarta colocación.
Los dirigidos por Ezequiel Medrán dejaron escapar una gran oportunidad en Santa Fe, ya que dominaron gran parte del encuentro pero no lograron sostener la ventaja y terminaron resignando dos puntos que hoy lo tienen persiguiendo a Deportivo Morón y Bolívar, los actuales líderes del grupo.
El historial de Amiconi con Colón
Bruno Amiconi dirigió a Colón en cinco oportunidades recientes, todas por Primera Nacional, con un saldo equilibrado para el conjunto rojinegro.
El último antecedente fue el 1 de marzo de este año, en el empate 1-1 frente a Ferro en Santa Fe. Antes había estado en la igualdad ante Chacarita por 1-1, en agosto de 2025 (el debut de Ezequiel Medrán como DT de Colón).
Además, arbitró dos derrotas consecutivas fuera de casa: el 1-0 frente a Deportivo Morón y el 3-2 ante Chacarita Juniors. La única victoria sabalera con Amiconi como juez fue el 2-1 frente a Nueva Chicago, en febrero de 2025.
El antecedente con Almirante Brown
Por el lado de Almirante Brown, el historial con Amiconi es mucho más breve. El árbitro solamente dirigió una vez al conjunto de Isidro Casanova y fue derrota: 1-0 frente a Almagro, en abril de 2024.
Ahora, el juez bonaerense volverá a cruzarse con ambos equipos en un contexto caliente y con mucho en juego, ya que Colón necesita volver a sumar de a tres para no seguir perdiendo terreno en una Zona A cada vez más pareja.
PRIMERA NACIONAL
Fecha 16
Zona “A”
Viernes 29 de mayo
Racing (Cba.) - Ferro Carril Oeste, a las 21.00 horas
Árbitro: Jorge Broggi
Asistente 1: Lucas Pardo
Asistente 2: Gonzalo Ferrari
Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
Sábado 30 de mayo
Estudiantes - Godoy Cruz, a las 15.00 horas
Árbitro: Franco Acita
Asistente 1: Sebastián Raineri
Asistente 2: Guillermo Yacante
Cuarto árbitro: Damián Rubino
All Boys - Los Andes, a las 15.30 horas
Árbitro: Felipe Viola
Asistente 1: Maximiliano Castelli
Asistente 2: Juan Ricciardi
Cuarto árbitro: Nicolás Mastroieni
Def. de Belgrano - San Telmo, a las 15.30 horas
Árbitro: Nelson Sosa
Asistente 1: Lucas Ripoli
Asistente 2: Hernán Vallejos
Cuarto árbitro: Jonathan Barrios
Alte. Brown - Colón, a las 15.30 horas
Árbitro: Bruno Amiconi
Asistente 1: Juan Pablo Millenaar
Asistente 2: Matías Noli
Cuarto árbitro: Guido Mascheroni
Domingo 31 de mayo
Dep. Madryn - Acassuso, a las 15.00 horas
Árbitro: Maximiliano Macheroni
Asistente 1: Juan Del Fueyo
Asistente 2: Malvina Schiell
Cuarto árbitro: Marcelo Sanz
Mitre (S.E.) - Dep. Morón, a las 16.00 horas
Árbitro: Maximiliano Manduca
Asistente 1: Julio Fernández
Asistente 2: Martín Grasso
Cuarto árbitro: Maximiliano Silcan Jerez
Cdad. Bolivar - San Miguel, a las 16.00 horas en estadio Municipal de Bolivar
Árbitro: Juan Pablo Loustau
Asistente 1: Mario Bardina
Asistente 2: Darío Rojas Martínez
Cuarto árbitro: Valentín Pompei
Ctral. Norte (S.) - Chaco For Ever, a las 16.30 horas en estadio Padre E. Martearena
Árbitro: Fabrizio Llobet
Asistente 1: Manuel Sánchez
Asistente 2: Gisela Bosso
Cuarto árbitro: Darío Sandoval