Uno Santa Fe | Milei

Javier Milei felicitó a María Corina Machado por el Nobel de la Paz: "Más que merecido"

"Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", resaltó el mandatario argentino

10 de octubre 2025 · 17:26hs
El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado

El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado, micrófono en mano, en la localidad de La Victoria, estado de Aragua.
El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado

Foto: AP Photo / Ariana Cubillos

El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado, micrófono en mano, en la localidad de La Victoria, estado de Aragua.
El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado

El candidato presidencial Edmundo González Urrutia (centro) junto a María Corina Machado, micrófono en mano, en la localidad de La Victoria, estado de Aragua.

El presidente Javier Milei felició a la flamante ganadora del Premio Nobel de la Paz, la opositora venezolana María Corina Machado.

"Mis felicitaciones por este reconocimiento más que merecido por tu enorme lucha por la defensa valiente de la LIBERTAD y de la democracia. Gracias por la inspiración con la que iluminas al mundo peleando contra la narcodictadura de Venezuela", planteó en sus redes. Y terminó con la sigla "VLLC!", correspondientes a Viva la Libertad, Carajjo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1976631905262207038&partner=&hide_thread=false

Mientras mantiene en secreto su ubicación dentro del país, la dirigente celebró el anuncio y se mostró sorprendida por la decisión. "¡Estoy en shock!", exclamó durante una conversación telefónica con el excandidato presidencial Edmundo González Urrutia.

El Comité Noruego del Nobel sostuvo que la referente de los sectores enfrentados al presidente venezolano Nicolás Maduro representa "la esperanza de un futuro diferente". Así plantearon la necesidad de proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar que sus voces se escuchen. "En este futuro, la gente finalmente será libre para vivir en paz", manifestaron los voceros.

¿Por qué le dieron el Nobel de la Paz a Machado?

El comunicado oficial indica que la ganadora del premio cumple con los tres criterios establecidos en el testamento de Alfred Nobel para la selección. De esta manera, señalaron: "Ha unido a la oposición en su país. Nunca retrocedió en la resistencia de la militarización de la sociedad. Ha sido firme en su apoyo a una transición pacífica hacia la democracia".

Embed

El Comité Noruego del Nobel destacó que la dirigente de 58 años es "uno de los ejemplos más extraordinarios de coraje civil en América Latina durante los últimos tiempos". A continuación advirtieron que Venezuela ha evolucionado hacia un "brutal Estado autoritario" y sufre ahora una "crisis económica y humanitaria".

Aunque no lo nombra de manera explícita, el comunicado oficial incluye fuertes críticas a la gestión de Maduro y el chavismo. En este sentido, los voceros de la organización subrayaron que la mayoría de la población vive en una "profunda pobreza mientras unos pocos en la cima se enriquecen".

"La maquinaria violenta del Estado está dirigida contra sus propios ciudadanos", remarcaron desde el comité. Luego recordaron que casi 8 millones de personas emigraron de Venezuela y añadieron: "La oposición ha sido sistemáticamente suprimida mediante el fraude electoral, la persecución judicial y el encarcelamiento".

¿Qué dijo María Corina Machado?

La primera reacción de la ganadora trascendió por un breve video de Edmundo González Urrutia. El hombre que compitió con Maduro el año pasado y se considera presidente electo compartió la grabación de una charla con su aliada y comentó: "Aquí estamos en shock de alegría".

"Esto es un carajazo", acotó el excandidato venezolano mientras hablaba por teléfono. Del otro lado de la línea, Machado expresó emocionada: "¡No lo puedo creer!".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EdmundoGU/status/1976580798401646928&partner=&hide_thread=false

González Urrutia recordó que su país jamás había recibido un Premio Nobel hasta ahora. Apenas recibió la noticia, aseguró que la decisión es un "merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo" por la libertad y la democracia.

Por su parte, el Comité Noruego del Nobel recordó que el régimen venezolano bloqueó la postulación de Machado para competir por la presidencia en 2024. Entonces decidió apoyar al candidato de otro partido y así generó un movimiento con cientos de miles de voluntarios de distintas fuerzas para que se celebraran elecciones justas y transparentes. "A pesar del riesgo de acoso, arresto y tortura, cientos de ciudadanos de todo el país monitorearon los centros de votación. Se aseguraron de que el conteo final quedara documentado antes de que el régimen pudiera destruir las boletas y mentir sobre el resultado", indicaron.

Milei Nobel de la Paz María Corina Machado Venezuela premio Nobel
Noticias relacionadas
Armaremos una primera minoría parlamentaria que nos permita transitar hacia 2027 y que el próximo presidente sea de Provincias Unidas”, dijo Pullaro.

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Armaremos una primera minoría parlamentaria que nos permita transitar hacia 2027 y que el próximo presidente sea de Provincias Unidas”, dijo Pullaro.

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Javier Milei fue representado como un perrito faldero de Donald Trump. 

Un artista chileno puso un muñeco de Milei como perrito faldero de Trump en el Museo de Cera de Madrid

Mauricio Macri cerró un acuerdo con Javier Milei y polariza con el kirchnerismo.

Macri le moja la oreja a Provincias Unidas: "La elección es binaria"

Lo último

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Martínez, sobre el bajón de Unión: Los rivales ya nos están conociendo

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

La reflexión de Solari en Unión: Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

Último Momento
Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

Martínez, sobre el bajón de Unión: Los rivales ya nos están conociendo

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

La reflexión de Solari en Unión: Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

La honestidad brutal de Madelón: Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable

La honestidad brutal de Madelón: "Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable"

River e Independiente Rivadavia, con todo definido para el duelo de Copa Argentina

River e Independiente Rivadavia, con todo definido para el duelo de Copa Argentina

Ovación
La reflexión de Solari en Unión: Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

Martínez, sobre el bajón de Unión: Los rivales ya nos están conociendo

Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

Colazo, tras la caída de Unión: Los equipos ya nos conocen, pero aún estamos entre los ocho

Colazo, tras la caída de Unión: "Los equipos ya nos conocen, pero aún estamos entre los ocho"

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

¿Se baja una de las listas para las elecciones en Colón?

¿Se baja una de las listas para las elecciones en Colón?

Policiales
Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Terror en Villa Hipódromo: 26 disparos contra una vivienda ubicada a metros del Comando Radioeléctrico

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Seis detenidos en Ceres por narcomenudeo tras investigación de la PDI

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Tres jóvenes fueron aprehendidos tras arrojar piedras dentro del country Los Molinos en Recreo Sur

Escenario
Laura Azcurra se presenta en Santa fe con Frida Viva la vida

Laura Azcurra se presenta en Santa fe con "Frida Viva la vida"

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Falta sólo un mes para el Festival Bandera en Rosario

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos

Marcela Morelo regresa a Santa Fe con un show lleno de clásicos