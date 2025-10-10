Uno Santa Fe | Colón | Colón

¿Se baja una de las listas para las elecciones en Colón?

Colón habría detectado irregularidades en las firmas de la agrupación Unidad Colonista que encabeza Carlos Trod y podría quedar al margen de las elecciones

10 de octubre 2025 · 15:55hs
A menos de dos meses de los comicios en Colón, la agrupación que encabeza Carlos Trod atraviesa horas decisivas y podría no participar de las elecciones previstas para el 30 de noviembre. Sobre todo, porque se está a 30 días de las presentaciones de listas.

¿Una lista menos en Colón?

Según trascendió en las últimas horas, se habrían encontrado irregularidades en las frimas que presentó Unidad Colonista –radicada en Esperanza–, lo que pone en duda su habilitación. Las informaciones iniciales apuntan a que el club no reconoció a la lista como agrupación oficial, un paso indispensable para poder competir.

Desde el entorno de Trod analizan la posibilidad de presentar una apelación, aunque la situación aparece muy cuesta arriba. En caso de hacerlo, los requerimientos de validación serían aún mayores, lo que deja a la agrupación prácticamente en jaque –para no decir afuera– de los comicios.

De confirmarse esto, Colón tendría en las urnas una listas menos, en un proceso electoral que promete ser intenso y determinante para el futuro institucional.

