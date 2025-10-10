Uno Santa Fe | Unión | Unión

Colazo, tras la caída de Unión: "Los equipos ya nos conocen, pero aún estamos entre los ocho"

El delantero Agustín Colazo, que marcó su primer gol en Unión, analizó en caliente la derrota en Santiago del Estero ante Central Córdoba

10 de octubre 2025 · 19:03hs
Unión no pudo sostener su buen momento y cayó 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, por la fecha 12 de la Zona A del Clausura. Más allá del resultado adverso, Agustín Colazo tuvo una jornada especial: marcó su primer gol con la camiseta tatengue y tras el encuentro analizó lo ocurrido.

“A lo último tuvimos chances para alcanzar el empate. El último gol fue consecuencia también de ir a buscar arriba”, expresó el mediocampista, que descontó en el complemento cuando el equipo intentaba reaccionar.

Colazo también reconoció que los rivales ya le encontraron la vuelta al estilo de Unión: “Los equipos ya nos conocen. Nosotros también jugábamos así, de contra. Con esto de que ahora te estudian, nos juegan de igual a igual”.

En ese sentido, remarcó que la intención del equipo fue salir a buscar el partido, aunque eso terminó costando caro: “Fuimos a buscar el partido y quedamos mal atrás”.

De cara a lo que viene, Colazo mantuvo un mensaje de optimismo y autocrítica, enfocado en seguir dentro de los puestos de clasificación: “Hay que trabajar de la misma manera, como lo venimos haciendo en la semana. Pensar que todavía estamos entre los ocho y seguir jugando de igual a igual. Hay que estar preparados siempre. Ganar de local te puede hacer subir de nuevo, cuando quedan aún varias fechas”.

Y cerró con una reflexión sobre la necesidad de volver a sumar fuera de casa: “Tenemos que sumar como lo veníamos haciendo, tanto de local como de visitante. Hay que trabajar para mejorar eso”.

