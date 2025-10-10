Uno Santa Fe | Santa Fe | financiera

Media sanción para la ley de educación financiera: en qué consiste la iniciativa que impulsa la formación desde las aulas

La iniciativa impulsada por diferentes bloques, opositores y oficialistas, recibió media sanción. Tiene como objetivo que los jóvenes aprendan a manejar herramientas digitales, prevenir estafas y tomar decisiones responsables en un contexto de acceso masivo a plataformas de inversión y juego online.

Redacción UNO Santa Fe

Redacción UNO Santa Fe

10 de octubre 2025 · 20:23hs
La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a la ley de Educación Financiera, un proyecto que apunta a acompañar el acceso temprano de los jóvenes a herramientas financieras digitales con formación y conocimiento desde el aula.

En un contexto donde los adolescentes pueden invertir, comprar o apostar desde un teléfono celular, la iniciativa busca brindar herramientas para evitar el endeudamiento, las estafas virtuales y la ludopatía digital, problemáticas que crecen en todo el país.

El texto aprobado señala que la implementación quedará a cargo del Ministerio de Educación, que deberá definir los lineamientos, etapas y formación docente para su puesta en marcha en escuelas secundarias, tanto públicas como privadas.

La iniciativa se apoya en tres ejes: educar para cerrar la brecha entre acceso y formación, prevenir las consecuencias del desconocimiento financiero en jóvenes y familias, y concientizar sobre los riesgos del juego online y la ludopatía.

Según un informe de Junior Achievement Argentina y la Universidad Torcuato Di Tella (2024), la tenencia de billeteras virtuales entre adolescentes pasó del 51 % al 89 % en los últimos dos años, convirtiéndose en su principal medio de pago. A su vez, 8 de cada 10 jóvenes consideran que la educación financiera es clave para su futuro, mientras que 1 de cada 4 adolescentes entre 12 y 17 años ya apostó alguna vez, según un relevamiento del Ministerio de Capital Humano y UNICEF.

Los objetivos de la norma aprobada por la Cámara de Diputados de Santa Fe para incorporar la educación financiera en las escuelas secundarias son los siguientes:

a) Promover la capacitación, incorporación y formación de conocimientos en educación financiera que permitan a los estudiantes desarrollarse en la temática.

b) Incluir una perspectiva de valores como el esfuerzo, la disciplina y la inversión en el crecimiento personal y profesional, fomentando una cultura del trabajo no centrada en el consumo.

c) Garantizar el conocimiento y la comprensión en educación financiera a los estudiantes.

d) Desarrollar programas o propuestas de formación docente que incluyan contenidos en educación financiera.

Hoy, un chico de 13 años puede acceder al mercado de capitales desde su celular, lo que demuestra la importancia de brindar herramientas que acompañen ese nivel de acceso”, explicó la diputada provincial Ximena García, una de las impulsoras del proyecto.

Reconozco el trabajo conjunto de muchos colegas que hicieron posible una respuesta común. Gracias a ese esfuerzo, hoy esta Cámara otorgó media sanción a una iniciativa que educa, previene y concientiza”, expresó García, al destacar el consenso alcanzado para avanzar en la aprobación del dictamen unificado.

