La honestidad brutal de Madelón en Unión: "Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable"

El DT de Unión, Leonardo Madelón, se mantuvo "tranquilo" pese a la derrota ante Central Córdoba y que tiene el "lindo desafío de encontrar cuál es el error"

Luego de la derrota 3-1 ante Central Córdoba en Santiago del Estero, Leonardo Madelón habló en conferencia de prensa y dejó un análisis profundo sobre el momento que atraviesa Unión , que bajó varios escalones en la tabla de la Zona A del Clausura .

El entrenador reconoció que el equipo no atraviesa su mejor versión, aunque pidió calma: “Bajaron rendimientos, puede ser. Cualquiera se da cuenta que este no es el Unión que nos gusta. No es lo que queremos, pero tranquilos. Estoy equilibrado siempre y nunca escupí para arriba diciendo que peleábamos arriba . Estamos saliendo de una situación difícil. Quizás sumamos mucho de golpe y no fue saludable . Ahora analizaremos qué podemos cambiar. Tengo que reflexionar un par de días. El grupo está golpeado porque no nos gusta perder, pero enteros”.

Madelón insistió en la necesidad de mantener la calma y seguir confiando en el grupo, al que valoró por su compromiso: “Tenemos que encontrar equilibrio y dar chances, con revanchas a los jugadores. Este plantel lo respeto mucho, porque muchos estaban cuestionados por rendimiento y nosotros metimos mucho trabajo. Hay buenos jugadores y no estamos bien en el funcionamiento. Pero esto no quiere decir que el lunes arranque con buenas energías. Unión tiene que sumar para salir de esa zona incómoda”.

El técnico también hizo autocrítica por el desarrollo del encuentro: “Este fue un partido donde perdimos en el medio y avisé que iba a estar el secreto. Falló el plan. El plan era bueno, porque la mayoría juega 4-2-3-1, con un lugar cómodo para (Nicolás) Palavecino. En la pizarra sale todo bien, pero no siempre fue así, porque no estuvimos bien y se nota que varios bajaron”.

De todos modos, aclaró que no piensa en cambios drásticos, aunque dejó abierta la puerta a modificaciones: “Tampoco es que hay que tirar todo a la basura. Si hay que cambiar, lo haremos, para eso estamos los técnicos. Luego pensar en Defensa, que ganó y es complicado. Está todo complicado. No hay que regalar nada y puede que nos hayan tomado el tiempo. Hay que cortar la racha en Santa Fe”.

Madelón, sin vueltas en Unión

Sobre el momento del plantel, fue claro: “Tenemos que buscar los mejores jugadores y si bajaron el rendimiento, saldrán. Nadie me pide ni me indica a quién poner. Vamos a entrenar mucho. Lo que no tenemos que perder es la mística de equipo bravo al que nadie quería enfrentar. Unión está un poco más endeble o liviano. Ver por qué andábamos muy bien y ahora no. Antes no éramos unos fenómenos y ahora no somos un desastre”.

En su repaso, Madelón admitió que el equipo perdió parte de su identidad competitiva: “Tengo que descubrir qué pasa. Capaz que perdimos el instinto fuerte arriba y muchas veces toca la confianza. Creo que perdimos la religión de equipo duro. Quizás hay que pegar un golpecito de humildad desde el entrenador”.

El DT también se tomó un momento para recordar y homenajear a Miguel Russo, recientemente fallecido: “Mucha admiración y respeto a Miguel Russo. Siempre tuve admiración a su carrera. Todo el mundo habla bien de él y al final de su carrera se lleva los elogios por algo”.

Por último, dejó un mensaje esperanzador para lo que viene: “Tenemos que identificar cuál es el error. Es un desafío ver dónde está. Luego, remarcar sobre eso. Hace poco estábamos arriba con un equipo soñado y ahora no, por eso apelo al equilibrio. Estoy tranquilo en eso. Hay que ponerse de pie rápido y en modo positivo”.