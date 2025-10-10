River e Independiente Rivadavia, con todo definido para el duelo de Copa Argentina

El “Millonario” y la “Lepra mendocina” se medirán el viernes 24 de octubre con sede a definir por la organización.

River ya conoce cuándo volverá a jugar por la Copa Argentina por la semifinal frente a Independiente Rivadavia de Mendoza .

El duelo fue programado para el viernes 24 de octubre , en lo que será una de las últimas oportunidades del equipo de Marcelo Gallardo para cerrar el año con un título y sellar su clasificación a la próxima Copa Libertadores .

Si bien aún resta la confirmación oficial de la sede, todo indica que Córdoba, y más precisamente el estadio Mario Alberto Kempes, será el escenario elegido para el decisivo cruce.

La seguidilla que se le viene a River

De esta forma, el calendario del “Millonario” no da respiro, ya que este domingo 12 de octubre recibirá a Sarmiento en el estadio Monumental por el Torneo Clausura y, una semana después, el sábado 18, visitará a Talleres justamente en el Kempes.

Allí mismo podría volver a presentarse apenas seis días más tarde para jugar ante la “Lepra mendocina”, en un duelo que definirá al primer finalista de la Copa Argentina.

En Núñez confían en que Córdoba será finalmente la sede del partido, dado que reúne las condiciones logísticas e institucionales que la AFA y la organización de la Copa Argentina suelen priorizar.

Para el equipo de Gallardo, la Copa Argentina representa hoy un objetivo central, ya que tras quedar eliminado de la Copa Libertadores y con pocas chances en el Torneo Clausura, el torneo federal aparece como la vía más directa hacia una coronación y, sobre todo, hacia la clasificación continental para el próximo año.