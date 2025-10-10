Uno Santa Fe | Unión | Unión

La reflexión de Solari en Unión: "Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos"

El volante de Unión, Augusto Solari, resaltó que se viene perdiendo "por detalles", algo que pasó "igual ante Central Córdoba"

10 de octubre 2025 · 19:54hs
La reflexión de Solari en Unión: Hay que volver a las bases y recuperar lo bueno que hicimos

Después de la derrota de Unión ante Central Córdoba en Santiago del Estero por 3-1, Augusto Solari fue uno de los que dio la cara y dejó sus sensaciones tras el golpe. El mediocampista pidió calma, autocrítica y volver a las raíces futbolísticas que llevaron al Tatengue a ser protagonista en gran parte del Clausura.

No hay que perder de vista todo lo bueno que hicimos. Atravesar estos momentos difíciles con el compromiso de siempre nos va a permitir sacarlo adelante”, aseguró el volante, que también reconoció que los resultados adversos siempre generan cuestionamientos.

“Obvio que cuando hay resultados adversos se pone en tela de juicio todo. En el partido pasado tuvimos situaciones y no marcamos. Lo mismo pasó hoy (por este viernes). Los partidos se definen por detalles y eso hace la diferencia, ya sea para un lado o el otro. Hay que volver a las bases y recuperar todo lo bueno que hicimos”.

Solari pidió humildad en Unión

Solari hizo un análisis técnico del partido, donde admitió que Unión nunca terminó de sentirse cómodo en el primer tiempo: “No supimos tener el control. No tuvimos esa meta de juntar pases y estábamos a trasmano. Ellos jugaban en bloque y los volantes siempre corríamos detrás. No tuvimos espacios. El primer tiempo fue más incómodo. En el segundo estuvimos mejor, más juntos, pero no alcanzó. Hay que corregir los detalles”.

El ex-River y Racing enfatizó la necesidad de mantener la humildad y seguir trabajando, sin perder la intensidad que caracteriza al grupo: “Hay que volver al trabajo de siempre y a la humildad”.

Sobre el rendimiento general, descartó que haya relajación: “No veo que haya relajación. Noto que son detalles que estamos pagando. Todos se juegan algo importante, entonces todos los partidos son complicados y hay que ajustar lo que sea preciso”.

En lo personal, se mostró autocrítico con su propio desempeño, pero valoró su entrega: “Me sentí bien desde lo físico. Por momentos el partido nos encontró corriendo mucho hacia atrás. Esa posición de interno era retrocediendo y no pude darle circulación al equipo, lo que es frustrante. Pero siempre busco trabajar para ayudar a mis compañeros”.

