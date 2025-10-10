Las chicas de Unión visitan a Lanús en busca del soñado ascenso a Primera División

Las chicas de Unión visitarán este sábado, a las 15, a Lanús en el campo sintético de Valentín Alsina con la ilusión de lograr el ascenso. Ganó en la ida 1-0

Este sábado se jugará una jornada histórica para el fútbol femenino de Unión , que visitará a Lanús en el partido de vuelta de la final por ascenso en la Primera B, con la ilusión de meterse por primera vez en la Primera División. El encuentro se disputará, desde las 15, en el campo sintético de Valentín Alsina.

En el partido de ida, jugado en el estadio 15 de Abril, Unión se impuso 1-0 con gol de Emilse Albornos, resultado que le permite llegar con ventaja a la revancha, aunque con la serie todavía abierta. El dato relevantes que le levantaron las sanciones al DT Paulo Poccia y la defensora Caren López, por lo que podrán estar presentes

• LEER MÁS: Unión se quedó con la primera Final de la Copa Túnel Subfluvial

Escenarios posibles de Lanús y Unión

Unión ascenderá y será campeón si gana o empata.

Lanús logrará el ascenso si gana por dos goles de diferencia o más.

Si el Granate se impone por un solo gol, la definición será por penales.

La institución que se quede con esta final ascenderá a la Primera División Femenina y se consagrará campeona del Torneo de la Primera “B” 2025.

Por su parte, el equipo que no logre el ascenso en esta instancia tendrá una nueva oportunidad: se incorporará en semifinales del Torneo Reducido, que otorgará el segundo ascenso de la temporada.