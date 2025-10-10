Martínez, sobre el bajón de Unión: "Los rivales ya nos están conociendo"

Mauricio Martínez se hizo cargo por el bajón de Unión, más allá que reveló: "Que la gente esté tranquila porque vamos a dar pelea hasta el final".

El mediocampista Mauricio Martínez fue una de las voces que dio la cara tras la nueva caída de Unión , esta vez ante Central Córdoba en Santiago del Estero, resultado que volvió a encender las alarmas en el campamento tatengue. Con tono sereno pero autocrítico, el exjugador de Racing y Rosario Central reconoció que el equipo no supo adaptarse a lo que propuso el rival.

“Por momentos nos costó acomodarnos al esquema, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo, con el ingreso de Chelo (Estigarribia), mejoramos bastante, pero en una contra nos volvieron a golpear y después, con las ganas de empatar, quedamos mal parados”, explicó el volante, al mismo tiempo que admitió que el resultado fue “justo” por lo que se vio en el desarrollo del juego.

Martínez remarcó la necesidad de volver a encontrar funcionamiento en la mitad de la cancha, un punto que, según él, fue determinante para el mal primer tiempo del equipo. “Nos faltó asociarnos más, encontrar pases internos. Ellos manejaron la pelota y nosotros quedamos lejos del arco rival. Cuando usamos el esquema habitual se notó una leve mejoría, pero no alcanzó. Los rivales ya nos están conociendo y tenemos que trabajar en eso”, analizó.

De cara a lo que viene, el mediocampista pidió calma y compromiso para salir del bajón futbolístico. “Tenemos una semana larga para trabajar antes del partido con Defensa. Hay que estar predispuestos a lo que diga el entrenador y pensar en el grupo. Que la gente esté tranquila, porque vamos a dar pelea hasta el final”, cerró.